В Лапландии начался полярный день

В Северной Финляндии начался период полярного дня.

Об этом сообщает Yle.fi.

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В местечке Нуоргам на территории муниципалитета Утсйоки полярный день начался 16 мая, а в Инари – сегодня. Природа, однако, еще в зимнем облачении. Например, озеро Муддусярви пока покрыто коркой льда.

До широты Соданкюля полярный день доберется в конце мая.