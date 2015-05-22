В Лапландии начался полярный день

15:40, 22 мая 2015
Мир
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На Крайнем Севере Финляндии солнце не будет опускаться за горизонт до конца июля.

Иллюстративная фотография: озеро Муддусярви / Фото: Anna Morottaja / Yle.fi/

В Северной Финляндии начался период полярного дня.

Об этом сообщает Yle.fi.

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В местечке Нуоргам на территории муниципалитета Утсйоки полярный день начался 16 мая, а в Инари – сегодня. Природа, однако, еще в зимнем облачении. Например, озеро Муддусярви пока покрыто коркой льда.

До широты Соданкюля полярный день доберется в конце мая.

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