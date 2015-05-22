В Лапландии начался полярный день
15:40, 22 мая 2015Мир
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На Крайнем Севере Финляндии солнце не будет опускаться за горизонт до конца июля.
Иллюстративная фотография: озеро Муддусярви / Фото: Anna Morottaja / Yle.fi/
В Северной Финляндии начался период полярного дня.
Об этом сообщает Yle.fi.
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В местечке Нуоргам на территории муниципалитета Утсйоки полярный день начался 16 мая, а в Инари – сегодня. Природа, однако, еще в зимнем облачении. Например, озеро Муддусярви пока покрыто коркой льда.
До широты Соданкюля полярный день доберется в конце мая.
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