США разрабатывают тактику информационной войны с Россией - СМИ
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США готовит тактику ведения информационной войны для предотвращения вмешательства в выборы президента страны в 2020 году. Меры могут бить приняты и против России.
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
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Вооруженные силы США разрабатывают меры противодействия внешним угрозам, направленным на вмешательство в президентские выборы 2020 года в Соединенных штатах.
Готовящиеся меры могут быть применены против представителей российского руководства высшего уровня при их попытках повлиять на результаты выборов.
Министерство обороны США и Киберкомандование американских ВС отказались комментировать информацию, полученную от источников.