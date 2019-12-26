США разрабатывают тактику информационной войны с Россией - СМИ

Вооруженные силы США разрабатывают меры противодействия внешним угрозам, направленным на вмешательство в президентские выборы 2020 года в Соединенных штатах.

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США готовит тактику ведения информационной войны для предотвращения вмешательства в выборы президента страны в 2020 году. Меры могут бить приняты и против России.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

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Вооруженные силы США разрабатывают меры противодействия внешним угрозам, направленным на вмешательство в президентские выборы 2020 года в Соединенных штатах.

Готовящиеся меры могут быть применены против представителей российского руководства высшего уровня при их попытках повлиять на результаты выборов.

Министерство обороны США и Киберкомандование американских ВС отказались комментировать информацию, полученную от источников.