"Ухабистый и трудный": королева Елизавета II подвела итоги 2019 года

Елизавета II была поражена тем, как молодежь отчаянно защищает окружающую среду и климата.

Британская королева Елизавета II сделала ежегодное рождественское послание, в котором поразмышляла о неспокойном 2019 годе.

Свою речь 93-летний монарх начала с мысли, что «те, кто раньше были заклятыми врагами, в этом году собрались в дружеских поминовениях». Об этом сообщает CNN.

«Такое примирение редко происходит в одночасье», — добавила королева, не пояснив, что она имела в виду.

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Елизавета II была поражена тем, как молодежь отчаянно защищает окружающую среду и климата. Также королева призналась, что 2019 год принес им с супругом Филиппом радость из-за появления восьмого правнука.

«В основе рождественской истории лежит рождение ребенка», — заметила она.

Сидя за письменным столом в синем кашемировом платье, королева признала, что 2019 год был трудным годом, а путь не всегда был гладким.

«Временами этот год ощущался довольно ухабистым, но маленькие шаги могут привести к значительным переменам», — подчеркнула Елизавета II.

Королева не уточнила, имела ли она в виду политическую суматоху из-за выхода Британии из ЕС или события, произошедшие в ее семье.