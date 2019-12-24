CNN: Бывший ресторатор из США хотел продавать Украине газ и договаривался с Фирташем

Адвокат Трампа создал в американо-украинских отношениях хаос, на котором пытались нажиться третьи лица.

Прошлой зимой, когда Лев Парнас и Игорь Фруман ездили в Украину, чтобы помочь адвокату президента США Руди Джулиани копать грязь на политических оппонентов, им компанию составил 44-летний американец по имени Дэвид Коррейра. Бывший профессиональный игрок в гольф и ресторатор познакомился с бизнесменами еще во Флориде.

Если Парнас и Фруман, у которых были контакты на высоком уровне в Украине, искали документы, которые могли бы выставить Джо Байдена и его сына коррупционерами, Коррейра искал в Киеве возможность заключить доходные сделки, - пишет CNN.

Читайте такжеСоратник Джулиани получил вот Фирташа $1 миллион - прокуроры

До поездки он написал американскому партнеру, что хочет быть «полностью готовым к специфическим соглашений в Украине, пока мы будем там». Журналисты телеканала видели это сообщение. У Коррейры не было никакого опыта работы на рынке энергетики до сотрудничества с Парнасом. Но он хотел подписать соглашение о продаже Украине американского сжиженного газа через газопровод в Польше.

Когда в октябре трех бизнес-партнеров обвинили в незаконном получении иностранных денег республиканским политикам, Парнас и Фруман стали заметными фигурантами саги об импичменте Дональда Трампа. Тем временем роль Коррейры не была так тщательно проверена. Так произошло отчасти из-за отсутствия деталей в обвинении. В документах опуминалось лишь о причастности Коррейры к лоббированию бизнеса по производству марихуаны, который тайно поддерживал предприниматель из России. Если Парнаса и Фрумана обвинили в четырех нарушениях, то их делового партнера лишь в одном. Все трое мужчин уверяют, что ни в чем не виноваты.

Но источники и документы, которые есть в распоряжении CNN, проливают новый свет на важную роль, которую Коррейра сыграл в продвижении деловых интересов своих партнеров. Собственно, троица ездили в Киев не только для того, чтобы помочь Трампу найти грязь на политических оппонентов. Они хотели заработать деньги.

Коррейра часто был официальным представителем троицы на встречах с бизнесменами в Украине. Его работа включала также написание контрактов и меморандумов о взаимопонимании, которые можно было бы показать украинской стороне. Источники, которые вели дела с американцами, сообщили, что спокойная и сдержанная манера поведения Коррейры выгодно контрастировала с бесцеремонностью Парнаса и Фрумана.

Читайте такжеForbes: Джулиани распространяет небылицу о том, как его преследовали в Украине

«Лев был ярким. Он вставал с кровати только в два часа после обеда», - сказал собеседник CNN, который часто говорил о бизнесе с троицей.

«Коррейра был работягой, он единственный пытался действительно сделать бизнес из всех их связей», - добавил он.

«Коррейра выступал как профессионал. Без него к Парнасу и Фруману на самом деле не было доверия», - сказал другой источник.

Через несколько дней после ареста Фрумана и Парнаса в аэропорту Даллеса, 16 октября Коррейра вышел из самолета в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке и сдался. После краткого появления в суде того же дня он заплатил залог в размере 250 тысяч долларов и держался в тени.

В 2019 году Руди Джулиани начал проводить ряд встреч в приватной комнате ресторана BLT в Международном отеле Трампа в Вашингтоне, на которых говорили об Украине. Коррейра регулярно их посещал, о чем CNN сказал очевидец. Он также часто бывал на различных событиях, связанных с президентом Дональдом Трампом. Минимум дважды он фотографировался рядом с американским президентом. В стратегических встречах Джулиани относительно Украины также принимал участие редактор газеты The Hill Джон Соломон.

Читайте такжеCNN: Партнеры Джулиани хотели заменить Коболева во главе «Нафтогаза»

Первого апреля Коррейра написал другу сообщение с текстом: «Началось». Он также прислал ссылку на статью Соломона с заголовком: «Украинский кошмар Джо Байдена 2020». В ней говорилось о том, что украинский Генпрокурор Юрий Луценко собирается открыть расследование о коррумпированности демократа. Сам украинец через месяц после того заявил, что информация была неправдивой. И что не существует никаких доказательств, которые бы указывали на нарушения.

Но самой большой целью Коррейры было найти способ продавать Украине сжиженный газ США. Для этого нужны были крепкие связи в «Нафтогазе». Сообщения от американца свидетельствуют, что в 2018-2019 годах он организовал несколько встреч, чтобы сблизиться с украинской компанией. Прошлой весной Парнас и Фруман поехали в Израиль на встречу с миллиардером Игорем Коломойским. Но все закончилось катастрофой для них. Ведь Коломойский выгнал их, когда они сказали, что он должен заплатить им за присутствие американских чиновников из администрации Трампа на инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.

18 мая Коррейра написал в сообщении другу, что встреча была «краткосрочной головной болью», которая «не повлияет на другие деловые отношения». До лета 2019 года троица нашла новый источник богатства. Им стал олигарх Дмитрий Фирташ, который имеет тесные связи с Владимиром Путиным и разыскивается в США. Фирташ стал миллиардером благодаря роли посредника в газовых соглашениях между Украиной и Россией.

Читайте такжеPolitico: Демократы США подозревают Фирташа в финансировании Трампа

В июне 2019 года, как утверждают два источника, Парнас встретился с Фирташем, которому на то время было нужно политическое влияние в США. Последние несколько лет он жил в Вене. Американские правоохранители разыскивают его из-за обвинения во взяточничестве. Из всей выгоды которую Парнас, Фруман и Коррейра получили от связи с Джулиани, дела с Фирташем оказались самым крупным выигрышем. Потому что потенциально было очень много способов, как они могли помочь ему как в Украине, так и в США.

Пранас связал Фирташа с парой американских юристов, связанных с администрацией Трампа. В свою очередь, сам бизнесмен получил контракт переводчика для олигарха, который принес ему 200 тысяч долларов за четыре месяца, на чем настаивает адвокат Парнаса Джозеф Бонди. Этими деньгами он поделился с Коррейрой.

Читайте такжеNew York Times: Украина ищет новые способы сближения с администрацией Трампа

Последний пояснил, что эти деньги, которые пошли на оплату частного самолета, охранников и внедорожника, были проявлением «благодарности» за привлечение двух юристов, которые потом продвигали интересы Фирташа перед Генеральным прокурором США Уильямом Барром. Адвокат украинского миллиардера отметил, что его клиент никогда не работал с американской троицей.

Но источники CNN сообщили, что Коррейра провел больше недели с Фирташем в Вене этим летом. Вернувшись во Флориду в середине августа, он искал кого-то, кто согласился бы продавать сжиженный газ Фирташу. Он сказал двум американским бизнесменам, что у Ближнего Востока был потенциал, в частности у Катара. В начале осени Коррейра отправился в Дубай, чтобы подписать соглашение с Фирташем. Ведь именно там расположен офис его адвоката.