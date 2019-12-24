Gazeta Prawna: Компания из Польши помогла боевикам на Донбассе купить оружие в Сербии

Польская фирма должна была стать конечным получателем минометных снарядов, которые никто в Польше не заказывал.

Компания из Варшавы имела разрешение на торговлю оружием от Министерства внутренних дел и администрации Польши. Оказалось, что она закупила 30 тысяч снарядов к минометам, которые не заказывали польские Вооруженные силы. В какой-то момент и снаряды, и компания исчезли.

Однако оружие оказалось в руках боевиков на Донбассе. И все это произошло под носом у Службы контрразведки Польши, - пишет Dzennik Gazeta Prawna. История могла бы остаться сомнительным сюжетом из интернета, если бы ее не подтвердил президент Сербии. Еще в прошлом месяце Александар Вучич заверил, что его страна "не поставляет оружие в Украину". В конце же ноября, когда его политические оппоненты в Белграде начали публиковать документы, которые подтвердили историю, он изменил свою позицию.

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«Они обвинили нас в убийстве российских детей в Луганске и Донецке, потому что мы продаем оружие в Украине. Они хотят ухудшения наших отношений с Россией. Они показали документы, которые должны быть доказательством вины Сербии», - сказал Вучич.

В этот момент на передний план вышла Польша в роли алиби и козла отпущения. Потому что прижатый к стене Вучич подтвердил, что Сербия продавала связанной с украинцами фирме на Кипре Petralink минометные снаряды 60-миллиметрового калибра. Но конечным получателем должна была стать Польша, а именно варшавская компания Nattan.

«Министерство иностранных дел проводит проверку перед продажей оружия. Если конечный получатель не в черном списке, как это было в случае Польши, тогда мы даем согласие. Сербия не несет ответственности за реэкспорт в третьи страны. При этом стоит отметить, что окончательный получатель не может этого делать, не проинформировав нас об этом. Никто не обращался в министерство с вопросом о реэкспорте», - сказал 25 ноября сербскому телевидению глава МИД страны Ивица Дачич.

«Если третья страна продала наше оружие в Украине, то что мы можем поделать?» - прокомментировал министр внутренних дел Небойша Стефанович.

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Польский МИД не ответил изданию за запросы о комментарии. Сейчас в Белграде нет даже польского посла. Дипломатом высочайшего уровня на сербской территории сейчас выступает временный поверенный в делах Польши, который ранее занимал должность посла и сейчас проходит процедуру парламентских слушаний. Однако, Gazeta Prawna смогла подтвердить подлинность документов о продаже минометных снарядов, которые впервые обнародовала депутат сербского парламента Маринка Тепич из оппозиционной партии «Свобода и Справедливость».

Gazeta Prawna пишет, что вся операция произошла в 2016 году. Ею занималась фирма Nattan, зарегистрированная на улице Млинарской в Варшаве. В распоряжении издания оказался документ, который подтверждает, что именно эта фирма должна была стать конечным получателем минометных снарядов M73 HE KV калибром 60 миллиметров. Поставщиком выступила сербская фирма Tehnoremont. Посредником в продаже стала киприотская Petralink, которую возглавляет Владимир Петенко. Он, в свою очередь, занимал руководящие должности в компаниях «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Проблема в том, что в конце концов сербские снаряды оказались на Донбассе. Компания Tehnoremont закупила их на заводе Krušik в городе Валево на юге Сербии. Президент Вучич уверяет, что с сербской точки зрения сделка была «чистой, как слеза». Более того, сербские спецслужбы должны были проинформировать внешнюю разведку России о том, что Польша или другая страна будет проводить реэкспорт.

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Для власти в Варшаве проблема заключается в том, что существуют документы, которые подтверждают, что Nattan приобрела в Сербии снаряды и взяла на себя обязательства не перепродавать их никому. Однако, информация издания свидетельствуют, что ни одна из польских государственных структур никогда не заказывала это оружие. Польская армия покупает такие снаряды у государственной фирмы Dezamet. Силы специального назначения GROM использует снаряды большего калибра. Однако, почему-то в Польше появились 30 тысяч снарядов из Сербии. Почему? И закупило их предприятие с разрешением на торговлю оружием. Теоретически такая фирма должна быть под пристальным наблюдением Службы контрразведки Польши и Министерства внутренних дел, которое и выдает такие разрешения.

Соглашение о снарядах к минометам должен был заключить с сербской стороной украинец по имени Виталий Дементьев. Он фигурирует в расследовании о поставках для Министерства обороны военного оборудования по завышенным ценам, которое Генеральная прокуратура начала в апреле. А выполнить эти договоренности должна была сеть фирм, таких как кипрская Petralink или польская Nattan.

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Издание пишет, что штаб-квартира польской фирмы расположена в престижном доме в Варшаве, в котором также работают несколько известных юридических фирм. Источник сообщил газете, что несколько месяцев назад Nattan съехала, освободив целое крыло дома. Это произошло примерно в то же время, когда появились первые документы о ее делах с Petralink.