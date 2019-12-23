Новый год по-грузински или Freedom for Doctor Vaja!

Совсем скоро наступит новогодняя ночь, когда каждый из нас ждет чудес и загадывает желания. Сейчас мы бегаем по магазинам, мешаем салаты и усиленно худеем, чтобы больше поместилось 31го.

В Украине и в Грузии уже несколько лет на новый год загадывают мир.

Кто-то вспоминает погибших в войнах. Кто-то – политзаключенных. Некоторые из нас еще задаются вопросом: ну как же так?! Как может быть, что с 2008го, как в Грузии, или с 2014-го, как в Украине, соседи-россияне продолжают жить агрессией и ненавистью. Продолжают похищать и убивать. К сожалению, большинство уже таким вопросом даже не задается.

Вот и в этом году параллельно с салатами мы вспоминаем павших в этих бессмысленных войнах, развязанных Кремлем. Пленных. Какое же счастье было видеть летом, как украинские моряки, режиссер Сенцов и другие бывшие политзаключенные Владимира Путина возвращались домой.

Но сколько людей ещё сидит в их тюрьмах? Украинцев, грузин, самих россиян, неготовых быть молчаливыми рабами.

В этом году Грузия вновь готовиться к праздникам с болью.

Начиная с августа 2019го, в годовщину войны 2008-го года, Кремль вновь продолжил двигать линию оккупации вглубь территории, контролируемой Тбилиси. С каждым днем Москва стала все активней наращивать “инструменты влияния” в маленькой соседней республике, которая готовится к самым важным выборам за последние 10 лет. Воровство территорий, воровство людей – все методы идут в ход, чтобы реализовать одни свои политические задачи до выборов и получить в грузинском парламенте, как можно больше голосов после.

Дело в том, что границы там никакой нет. Есть линия, которую сам Кремль придумал, разделив Грузию на части

Более сотни людей было похищено. Похищениями в Грузии и во всем цивилизованном мире называют, когда местных жителей грузинских сел хватают погранцы ФСБ "за пересечение границы с Южной Осетией". Дело в том, что границы там никакой нет. Есть линия, которую сам Кремль придумал, разделив Грузию на части, сам же утвердил и теперь – сам же хватает там людей, которые через эту линию ходят. А ходят там часто, ведь линию Кремль воображает в середине сел и деревень. Буквально позавчера гражданина Грузии 82 лет похитили, когда он шел на кладбище к родным. Он живет с одной стороны "линии", а кладбище – с другой.

Каждый месяц таким образом в тюрьму в Цхинвали попадает десяток человек, а иногда и больше. Были трагические случаи, когда люди больше никогда оттуда не возвращались. Никогда. Часто грузин крадут с контролируемой Грузией территории. Погранцы ФСБ, которые по контракту осуществляют безопасность "Южной Осетии", просто переходят свою же линию и хватают людей, чтобы потом отрапортовать о сборе "штрафов" с "нарушителей".

9 ноября этого года грузинский врач Важа Гаприндашвили, известный на весь мир, как один из опытнейших травматологов, отправился в Цхинвальский регион лечить пациента. Доктор Важа, как его называют в Грузии, обратно так и не вернулся. Накануне Цхинвальский "суд" назначил Важе Гаприндашвили один год и девять месяцев тюрьмы. Если обычно, похищённых просто возвращают после уплаты семьей выкупа, то доктора Важу решили закрыть. Врач, исполнявший свой долг, стал ещё одним винтиком, которым Кремль давит на грузинские власти и оказывает психологическое давление на народ Грузии.

Ни заявления мировых лидеров и прочих Евросоюзов, ни требования властей Грузии никак не помогли Доктору Важе вернуться к семье на новый год. Кампания #FreedomToDoctorVaja обошла эфиры всех телекомпаний, и набрала тысячи просмотров в социальных сетях. Но и это не помогло. Если мы: грузины, украинцы, адекватные русские не будем активны каждый день и каждый день не будем помнить о каждом невинно осужденным, то и следующий новый год доктор Важа и другие политзаключенные встретят в российских тюрьмах.

А к новому году я хотел бы пожелать моим согражданам россиянам перестать верить в ложь, которой их каждый день кормят с экранов телевизоров. Вот и в этот раз Владимир Путин, под бой курантов, будет врать нам всем про лучшую жизнь, про Россию, про Украину… может и про Грузию вспомнит, что соврать. Пусть в 2020 году наши глаза наконец откроются. Ради каждого погибшего. Ради каждого невинно осужденного. С наступающим вас!

Егор Куроптев – автор телепроекта “Пограничная ZONA”, директор офиса "Свободная Россия" на Южном Кавказе