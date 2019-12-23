Британка разослала почти 2 тысячи рождественских открыток незнакомцам

В дополнение к каждой открытке шли конфета и приглашение на рождественский ужин.

Жительница британского города Ноттингем Мо Фейос прислала 1900 рождественских открыток незнакомцам, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеПринц Джордж вместе с прабабушкой Елизаветой II приготовил рождественские пудинги

К каждой открытке британка добавляла конфетку и приглашение на рождественский ужин, который устраивала команда волонтеров. Фейос отметила, что такого количества открыток мало, ведь жителям около 30 домов в ее районе их не хватило. В следующем году женщина намерена отправить больше открыток.

Фейос отметила, что идея отправлять открытки пришла ей в голову во время работы. Женщина работает медсестрой, ухаживающей за психическим здоровьем. Одна из пациенток рассказала ей, что очень изолирована.

Как сообщал УНИАН, шестилетняя девочка из Лондона обнаружила в пакете с рождественскими открытками тайное послание от заключенных китайской тюрьмы.