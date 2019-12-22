Восемь стран Африки перейдут на единую валюту

Новая валюта эко будет использоваться в Бенине, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, Сенегале, Того и Кот-д'Ивуаре.

Восемь стран Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA) приняли решение об отказе от использования франка КФА и переходе с 2020 года на единую валюту - эко.

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Об этом объявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Абиджане, сообщает агентство Анадолу.

Франк КФА в качестве денежной единицы французских владений в Западной и Экваториальной Африке был введен декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года.

Уаттара добавил, что восемь африканских стран разрывают технические связи с Центробанком и казной Франции, новая валюта будет регулироваться местными структурами.

Глава Кот-д’Ивуар отметил также, что Франция отзовет своих представителей из комиссии по банковскому делу и финансовой политике Центробанка Западной Африки. Кроме того, отменено условие хранения половины валютных резервов бывших французских владений в Африке в Центробанке Франции.

«Франция продолжит оставаться страной-гарантом в случае кризиса. В случае, если страны, перешедшие на эко, не смогут оплатить расходы на импорт, Франция сделает это, и тем самым получит право вернуться в комиссию», - сказал Уаттара.

Новая валюта эко будет использоваться в Бенине, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, Сенегале, Того и Кот-д'Ивуаре.