Die Zeit: ИГ продвигается к Европе

Об этом пишет Мартин Гелен в своей статье «ИГ продвигается к Европе», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

После поражений в Кобани и Тикрите «Исламское государство» (ИГ) снова на подъеме. В воскресенье, воины Аллаха захватили столицу западно-иракской провинции Рамади, для центрального правительства в Багдаде это самое большое фиаско после потери Мосула год назад. Снова целые бригады иракских солдат в панике бежали из города, оставив большое количество транспортных средств, оружия и боеприпасов.

В Сирии, джихадисты представляют угрозу для всемирного наследия древнего города Пальмиры, хотя после тяжелых боев с более чем 200 смертей их можно было изгнать из современного города Тадмор. Но опасность остается. В понедельник, нападавшие обстреляли жилой квартал ракетами, погибло по меньшей мере пять человек. На окраине снова были тяжелые бои. Группы ИГ окопались всего в километре от руин древнего ансамбля.

Пальмира, которая в последние четыре года твердо находилась в руках режима Асада, является всемирно известным городом. Сотни тысяч западных туристов знают античную жемчужину по собственному опыту - в отличие от уже разрушенных иракских городов Нимруд, Хатра и Ниневии, которые в последние 20 лет смогла посетить только горстка экспертов. В этом отношении уничтожение Пальмиры станет максимально шокирующим ударом для Европы и западного мира.

Бойцы, замаскированные как североафриканские иммигранты

Одновременно, «Исламский халифат» вне Сирии и Ирака превращается в транснациональную террористическую империю, филиалы которой появились также на южном Средиземноморье - в Ливии, Алжире, Тунисе и Египте. По сообщениям ВВС, из Ливии террористы, вероятно, планируют систематические нападения на Европу, сажая бритых бойцов под видом мигрантов в лодки для беженцев. «Мы завоюем Рим», уже в феврале заявлял замотанный в черное боец ИГ в видео, направляя кинжал к морю, прежде чем его сообщники обезглавили 20 коптских христиан на ливийском пляже, сняв это на камеру.

Британский канал обращается с предупреждением к ливийскому советнику правительства Абдул Басит Харуну, который имеет хорошие связи с местными владельцами лодок. Согласно их данным, в последнее время ИГ в Ливии заставляет контрабандистов отдавать 50 процентов их доходов террористической милиции и брать на лодки бойцов ИГ. При такой маскировке европейская полиция не может отличить, кто из них из ИГ, а кто обычный беженец. «Экстремисты часто сидят отдельно от других беженцев», сказал Абдул Басит Харун. «Если они не боятся переправы – тогда они 100 процентов из ИГ». По оценкам ООН, в этом году 60 000 человек уже пытались сбежать в Европу по морю. 1 800 при этом утонули, число жертв сейчас в 20 раз выше, чем в тот же период в 2014 году.

Лодки с беженцами, как плавающие бомбы?

От старого континента ливийское побережье отделяют только несколько сотен миль. Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза (ФРОНТЕКС) ранее предупреждало, что иностранные джихадисты могут использовать «нелегальные миграционные маршруты», чтобы попасть в Европу. Итальянское министерство обороны считает возможным также пиратство ИГ в Средиземном море, подобно Сомали. «Быстроходные катера могут нападать на рыбацкие лодки, круизные суда, небольшие торговые корабли, или на береговую охрану, чтобы брать заложников и вымогать выкуп», говорится в анализе итальянцев. Переполненные лодки с беженцами могут быть плавающими бомбами, которые будут взрываться в непосредственной близости от других судов.

В Ливии, в настоящее время ИГ контролирует три прибрежных района. В октябре 2014 года радикальные группы из восточно-ливийского города Дерна были первыми за пределами Сирии и Ирака, кто присягнул на верность «исламскому государству». Между тем, они также обосновались в Сирте, городе, в котором родился бывший диктатор Муаммар Каддафи. На западе Ливии, джихадисты захватили территорию вокруг Сабраты, где находятся руины древнеримского города.

С выходных в Ираке террористы контролируют практически всю западно-иракскую провинцию Анбар, которая напрямую граничит с Иорданией. Второй по величине город Фаллуджа воины Аллаха захватили еще в начале 2014 года. Десятки тысяч жителей Рамади, столицы провинции, еще до боев сбежали в направлении Багдада, когда иракская армия была захвачена вторгшимися черными воинами. Для решительного прорыва в центр города ИГ переодели в иракскую униформу бритых бойцов, которые с помощью наполненных взрывчаткой внедорожник протаранили позиции иракских подразделений.

Теперь осажденный премьер-министр Хайдер аль-Абади, очевидно, планирует использовать шиитских боевиков в Рамади, которые в понедельник были собраны недалеко от столицы провинции. Однако, это может, как и при отвоевании Тикрита, еще больше усугубить напряженность в отношениях с суннитским населением. Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан прибыл в Багдад, потому что многие шиитские боевики прислушиваются к Тегерану.

В борьбе за крупнейший НПЗ страны в Байджи к северу от города Тикрит, иракские войска потерпели тяжелое поражение. По данным американских военных советников, ИГ сейчас контролирует более 80 процентов ценного объекта, который в мирное время покрывал около одной трети потребности в топливе. Власть над Байджи среди экспертов считается решающим условием для отвоевания Мосула, которое центральное правительство в Багдаде запланировало на осень. 6 июня 2014 года «Исламское государство» напало на трехмиллионный мегаполис, и теперь почти год держит его под своим контролем.

В сирийской Пальмире, которая в последние четыре года находилась в руках режима, в воскресенье силы Асада могли выгнать нападавших из северных районов современного города - сейчас. Потому что, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, бойцы ИГ немного отступили, но по-прежнему остаются примерно в километре от руин древнего ансамбля.