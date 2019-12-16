Бывший белорусский спецназовец признался в убийствах оппонентов Лукашенко - СМИ (видео)

Мужчина рассказал о событиях в то время, когда исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

Издание Deutsche Welle опубликовало видео в котором человек, назвавший себя бойцом белорусского "эскадрона смерти" рассказывает, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад.

Мужчина рассказал о событиях в то время, когда исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

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Экс-спецназначенец Юрий Горавский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Среди них был и он сам. Горавский рассказал, что может указать места их захоронений на карте.

Как сообщает DW, сейчас 41-летний Горавский находится в альпийском регионе в одной из немецкоязычных стран, которую не называют из соображений безопасности.