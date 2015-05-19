Посол Индонезии в Пакистане умер после крушения вертолета
09:45, 19 мая 2015Мир
266 0
Посол Индонезии в Пакистане Бурхан Мухаммад скончался спустя 11 дней после крушения вертолета на севере страны, в результате которого погибли еще 7 человек.
Индонезийский посол в Пакистане умер в больнице / aljazeera.com
Бурхан Мухаммад находился на борту военного вертолета вместе с другими иностранными дипломатами, сообщает Би-би-си. Воздушное судно рухнуло 8 мая на здание школы.
Читайте такжеВ Пакистане при падении вертолета погибли иностранные дипломаты
В результате авиакатастрофы также погибли супруга Бурхана Мухаммада, послы Норвегии и Филиппин, трое пакистанских членов экипажа.
По словам властей Пакистана, причиной крушения стал отказ двигателя.
Бурхан Мухаммад скончался в сингапурской больнице, куда был доставлен с серьезными ожогами тела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter