Посол Индонезии в Пакистане умер после крушения вертолета

Бурхан Мухаммад находился на борту военного вертолета вместе с другими иностранными дипломатами, сообщает Би-би-си. Воздушное судно рухнуло 8 мая на здание школы.

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В результате авиакатастрофы также погибли супруга Бурхана Мухаммада, послы Норвегии и Филиппин, трое пакистанских членов экипажа.

По словам властей Пакистана, причиной крушения стал отказ двигателя.

Бурхан Мухаммад скончался в сингапурской больнице, куда был доставлен с серьезными ожогами тела.