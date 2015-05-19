У границ Латвии снова заметили российский самолет
03:12, 19 мая 2015Мир
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Вблизи воздушного пространства Латвии в понедельник, 18 мая, был зафиксирован полет самолета ВВС России Ил-72.
У границ Латвии снова заметили российский самолет / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах страны, пишет ТАСС.
"Сегодня патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря возле внешней морской границы Латвии идентифицировали самолет ВВС России Ил-72", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации министерства обороны Латвии, в 2014 военные самолеты и корабли РФ приблизились к границам республики более 250 раз.
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