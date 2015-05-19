У границ Латвии снова заметили российский самолет

Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах страны, пишет ТАСС.

"Сегодня патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря возле внешней морской границы Латвии идентифицировали самолет ВВС России Ил-72", - говорится в сообщении ведомства.

Читайте такжеЛатвия сообщила о российский военный корабль у своих границ

По информации министерства обороны Латвии, в 2014 военные самолеты и корабли РФ приблизились к границам республики более 250 раз.