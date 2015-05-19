Президент Грузии поддерживает санкции против России - СМИ

Об этом Маргвелашвили заявил на совместной пресс-конференции с австрийским президентом в понедельник сообщает РИА Новости.

”Когда мы говорим о санкциях и об их негативных последствиях, в том числе и для Грузии, давайте вспомним, по какой причине эти санкции были приняты. Единственная цель санкций — это прекращение войны на территории Украины, это демонстрация неприемлемости оккупации Крыма и, в целом, непринятие агрессивных действий России по отношению к своим соседям. Следовательно, санкции не только должны быть сохранены, но и политическое послание для России о неприемлемости такого типа политики должно быть усилено”, — заявил он.

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По словам грузинского президента, соседние с Россией страны имеют право делать самостоятельный выбор и не должны бояться военных действий со стороны другого государства. Маргвелашвили добавил, что ”Грузия выбрала путь евроинтеграции не для вражды с Россией, а для своего развития”, а РФ, в свою очередь, ”должна быть заинтересована в стабильных и демократических соседних странах”.