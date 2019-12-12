Комитет Сената одобрил законопроект, который запрещает Трампу выводить США из НАТО

Документ призван закрыть серьезную брешь в американской конституции, которая позволяет президенту не спрашивать разрешения у Конгресса для выхода из любых сделок.

Законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу вывести США из НАТО, был одобрен для рассмотрения в верхней палате Конгресса на фоне неопределенности намерений американского лидера относительно альянса.

Комитет Сената по иностранным делам сегодня провел анонимное голосование за документ, инициированный обеими партиями, который теперь должны будут рассмотреть сенаторы. Автор документа Тим Кейн пояснил, что это ответ на страх из-за вероятности, что администрации Трампа действительно активно рассматривает выход из НАТО, - пишет The Guardian.

«Мы знаем, что об этом велись серьезные дебаты и такой ход серьезно рассматривался в Белом доме на самом высоком уровне», - сказал Кейн.

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон несколько раз предупреждал в прошлом месяце, что в случае победы на выборах в 2020 году Трамп может перейти к «полному изоляционизму» и вывести Америку с 70-летнего оборонного союза. По мнению Кейна, его законопроект получит большую поддержку в Палате представителей, а также наберет минимум 67 голосов в Сенате, что не позволит президенту США наложить вето.

«Не думаю, что Трамп наложит вето на этот документ, когда он попадет к нему на стол. Потому что таким образом он отправит очень плохой сигнал. Наши союзники поймут этот шаг как очень дестабилизирующий. Поэтому не думаю, что он на такое пойдет», - пояснил конгрессмен.

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Законопроект призван закрыть пробел в конституции США, которая требует поддержку двух третей членов Сената для ратификации соглашений, но ничего не говорит о выходе из них. Документ, составленный Кейном, требует, чтобы президент США искал совет и согласие в Сенате, прежде чем решит вывести США из НАТО.