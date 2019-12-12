The Atlantic: Россия – не защитник христианских ценностей, и многим в США время это понять

Американские консерваторы, которые ассоциируют себя с режимом Путина, отказываются увидеть российское государство таким, каким оно на самом деле есть.

Шервуд Эдди был выдающимся американским миссионером и христианским социалистом. Последнее сейчас крайне не часто можно встретить. В 20-30-х годах прошлого века он совершил более десятка поездок в СССР. Он не закрывал глаза на проблемы в советской империи, но и нашел много интересного для себя.

В одной из своих книг о стране он писал, что вместо конфликтных, коррумпированных демократических политиков «Сталин правит при помощи своей сообразительности, честности, смелости, несокрушимой воли и титанической энергии». Вместо американской жадности миссионеру казалось, что россияне работали ради удовольствия. Но больше всего Эдди считал, что нашел в СССР то, чего не хватало индивидуалистическому обществу в США: единой «философии жизни».

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«В России вся жизнь сосредоточена на центральной цели. Она направлена на единый результат и заряженна такой мощной и блестящей мотивацией, что жизнь, кажется, имеет чрезвычайную важность», - писал американский миссионер.

Эдди ошибался относительно многих вещей, которые он видел, - пишет на страницах The Atlantic американская публицистка и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эплбаум.

«Сталин был лжецом и массовым убийцей. Россияне работали, потому что были голодны и напуганы. Так называемая «единая философия жизни» была химерой, а в реальности работало тоталитарное государство, которое использовало террор и пропаганду, чтобы поддерживать единство. Но Эдди, как и другие в его время, имел склонность восторгаться Советским Союзом сугубо потому, что был очень критически настроен против экономики и политики собственной страны – Америки во времена депрессии. И он был не один такой», - пишет она.

В книге «Политические пилигримы: путешествия западных интеллектуалов в СССР, Китай и на Кубу», изданной в 1981 году, Пол Холландер писал о гостеприимстве, в которой купали лояльных западных посетителей в коммунистическом мире. В Москве устраивали изысканные банкеты для Джорджа Бернарда Шоу, а в Северном Вьетнаме – для Мерри Маккарти и Сьюзан Сонтаг. Но автор делал вывод, что эти представления не были ключевым объяснением, почему западные интеллектуалы влюблялись в коммунизм. Значительно важнее было их собственное отрешение и отстранение от родных культур.

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«Интеллектуалы, критически настроенные против собственного общества, были чрезвычайно благосклонными к заявлениям лидеров и представителей обществ, которые они проверяли в ходе этих поездок», - писал Холландер.

Он писал о левых интеллектуалах 20-го века. Но и сейчас достаточно много людей, которые хвалят диктаторов в Венесуэле или Боливии, враждебно настроенных против Америки. Есть в американском обществе и те, кому платят за помощь врагам США или распространение их пропаганды. Такие дельцы всегда были.

Но в 21-м веке приходится иметь дело с новым феноменом: с правыми интеллектуалами, которые критикуют собственные общества и проявляют лояльность к правым диктаторам, враждебным к Америке. И их мотивы удивительно знакомы. Вокруг себя они видят вырождение, смешение рас, демографические изменения, «политкорректность», однополые браки и упадок религии. США, в которых они живут, больше не похожи на ту англо-саксонскую, белую, протестантскую Америку, которую они помнят или думают, что помнят. Поэтому они начали искать за рубежом комбинированные, этнически чистые нации, которые в их воображении морально сильнее, чем родное общество. Нации, например, такие как Россия.

Пионером таких поисков был Патрик Бьюкенен, крестный отец современных правых радикалов, чье мнение о иностранных диктаторах сильно изменилось как раз в то время, когда он начал писать книги с заголовками типа «Смерть Запада» и «Самоубийство сверхдержавы». Его колонки переполнены презрением к современным США, месту, которое он с отвращением описал как «многокультурное, многоэтническое, многорассовое и многоязычное «универсальное государство», аватором которого стал Барак Обама».

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В его представлениях Америка переживает демографический упадок. Она потеряла свое «достоинство». Он писал, что Запад поддался «сексуальной революции легкого развода, разгульной распущенности, порнографии, гомосексуальности, феминизма, абортов, однополых браков, эвтаназии и самоубийству при содействии. На смену христианским ценностям пришли голливудские».

Эта молитва о американских ужасах не очень отличается от того, что можно услышать каждый вечер в эфире Fox News. Для примера, вот что говорит Такер Карлсон: «Американская мечта умирает». Это он провозгласил во время одного из недавних вечеров во время монолога, в котором он часто говорил о «темных временах, которые мы сейчас переживаем». Карлсон посвятил большое количество эфирного времени стенаниям о том, что США когда-то «были лучшей страной, чем сейчас по многим причинам». И тогда они были «более сплоченные». И не удивительно, ведь иммигранты «разграбили» Америку благодаря «декадентским и нарцистичним» политикам, которые отказываются «защищать нацию».

«Какое ужасное место описывают все эти люди. Кто захочет жить в такой стране? Или лучше спросить по-другому: кто будет симпатизировать врагам такой страны? Как оказалось, многие. Однозначно Бьюкенен это делает. Российские кибервойска ежедневно сосредоточенно работают над подрывом американского единства и электросетей. Российские информационные боевики пытаются деформировать американские политические дебаты. Российские наемные убийцы убивают людей на улицах западных стран. Российское ядерное оружие нацелено на нас и наших союзников. И несмотря на это, Бьюкенен восхищается президентом России, потому что он "защищает традиционные ценности от западных культурных элит". Опять же, он чувствует это иллюзорное ощущение «единства» и цели, которых не хватает сложной, разнообразной, ворчливой Америке», - пишет Эпплбаум.

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Пораженный тем, как Владимир Путин использует православную церковь в публичных мероприятиях, Бьюкенен убежден, что российский президент «пытается восстановить православие в роли морального компаса, каким оно было тысячу лет до того, как Россия стала заложницей атеистической и языческой идеологии Марксизма». Он не один такой. Убеждения под лозунгом «Россия на нашей стороне» в войне против светскости и «сексуального упадка» распространены среди многих американских христианских лидеров, а также их правых коллег в Европе.

Например, среди таких сторонников Москвы организация под названием «Всемирный конгресс семей» (WCF). Это американская евангелистская организация, которая выступает против прав сексуальных меньшинств. Один из бывший лидеров Ларри Джекобс как-то провозгласил Россию «христианским спасителем мира». WCF имеет даже российскую ветку, которую возглавляет Алексей Комов. Он, в свою очередь, связан с российским олигархом Константином Малофеевым, который организовывает встречи правых радикалов по всей Европе. На последней такой встрече в Вероне российские священники смешались с лидерами итальянских и австрийских правых радикалов, а также их американских коллег.

Поддержка России со стороны Карлсона выражается в форме едкого сарказма, а не откровенного восторга. Как в свое время Джейн Фонда позировала возле вьетнамского противовоздушного пулемета ради провокации, Карлон тоже попробовал испытать своих зрителей и критиков, умышленно высказывая противоположные взгляды на Россию.

«Почему я не должен болеть за Россию?» - сказал он в эфире недавно.

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Через несколько дней после того он снова заговорил тем же тоном: «Я думаю, что, вероятно, нам следовало бы стать на сторону России, если бы мы выбирали между Россией и Украиной». По иронии, во времена администрации Рональда Рейгана, отец Карлсона руководил «Голосом Америки», радиостанцией, которая транслировала американские ценности в СССР. Впрочем, это может быть и объяснением. Американский ведущий использует Россию как дубину, чтобы побить собственное общество и традиции.

К счастью для всех таких критиков, они не проводят много времени в стране, которой они так восхищаются. Потому что трудно придумать большую фантастическую глупость, чем то, что Россия – страна христианских ценностей. В реальности Россия – страна с самым высоким уровнем абортов в мире, который в два раза выше, чем у США. Очень мало россиян действительно ходят в церковь. Хотя точные цифры трудно подсчитать. Ведь любая христианская конфессия кроме подконтрольной правительству православной церкви рискует быть провозглашенной «культом». Опрос за 2012 год показало, что религия играет важную роль в жизни лишь 15% россиян. Лишь 5% читали Библию.

Если американские христиане не нашли бы ничего хорошего в путинской России, американские националисты тоже были бы разочарованы. Такер Карлсон как-то рассуждал в эфире о смешении рас в Америке, задавая вопрос: «Насколько правда то, что многообразие – это наша сила?». В России этот вопрос не был бы риторическим. Почти 20% граждан России даже не считают себя «русскими», отвечая во время опросов, что они принадлежат к разным народам: от татар до азербайджанцев, украинцев и молдован. Более 6% граждан России – мусульмане. В настоящее время в США эта категория жителей не превышает 1,1%. При этом, озвученная цифра в отношении российских мусульман может быть очень не точной.

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«Помните эти сомнительные истории о районах в Швеции и Британии с законом шариата, в которые нельзя ходить? В России есть целая республика – Чечня, где официально действует шариат. Местный режим терпит полигамии, требует от женщин носить паранджу в общественных местах и пытает геев. Это зона посреди России, в которую нельзя заходить», - говорится в статье.

Что касается самого Путина, то нет ни одного доказательства, что бывший агент КГБ принял христианство. Зато много доказательств свидетельствуют о том, что его показательная православность такая же циничная, как и любовь Сталина к трудовому классу. Но такое поведение особенно ценно, потому что оно дурит наивных иностранцев. Но не надо слушать западных авторов, которые критикуют Россию. Лучше послушать молодого россиянина Егора Жукова, который недавно предстал перед судом за публикацию видео с критикой режима. В речи в зале суда он указал на контраст между показательными «семейными ценностями» Путина и реальностью.

«Непреодолимый барьер делит наше общество на два. Все деньги сконцентрированы на верхушке и никто там не готов отпустить их. Все, что остается для тех, кто на дне – отчаяние. Зная, что надежды на построение счастья для себя и своих семей нет не зависимо от того, насколько большими будут старания, российские мужчины выражают агрессию в своих взглядах, или пьют до смерти, или вешаются. Россия – вторая в мире по уровню самоубийств среди мужчин. В результате, треть российских семей – это матери-одиночки с детьми. Я хотел бы знать: это так мы защищаем наш институт семьи?», - говорил Жуков.

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Реальность в России не важна, так же как была не важна реальность сталинизма для Шервуда Эдди и Джорджа Бернарда Шоу. Американские интеллектуалы, которые сейчас отстранились от родной страны, не интересуются реальностью. Им нужна фантастическая нация, другое место подальше их родной ненавистной страны. Америка со своим сложным социальным, политическим и этническим многообразием, с Конституцией, которая гарантирует, что США никогда не будут чувствовать себя так, будто вся жизнь «сосредоточена на центральной цели» - это Америка, которая больше их не захватывает. Большинство из них знают, что фантастическая иностранная нация, которой они восхищаются, хочет положить всему этому конец. Она хочет подорвать американскую демократию, сломать хребет американскому влиянию и покончить с американской силой. Но кому не нравится американская демократия, влияние и сила? И это на самом деле важно.