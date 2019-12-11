Вашингтон расширил санкции против Ирана

Штрафные меры США введены против транспортной сети, занимавшейся контрабандой оружия из Ирана в Йемен.

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Ирана.

В среду, 11 декабря, в черный список США внесен гражданин Ирана Абдолхоссейн Хедри и принадлежащие ему судоходные компании Khedri Jahan Darya Co и Maritime Silk Road LLC., передает dw.com.

Кроме того, под санкции попали компании, связанные с иранским авиаперевозчиком Mahan Air и базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. Сама авиакомпания оказалась в черном списке США в 2011 году в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции.

Как отмечается в заявлении министерства финансов США, под санкции попала транспортная сеть, занимающаяся контрабандой оружия массового поражения из Ирана повстанцам-хуситам в Йемене по поручению Корпуса стражей исламской революции, указывается на сайте.

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"Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения оружием террористических и воинствующих группировок в своем регионе, напрямую способствуя поддержанию разрушительных гуманитарных кризисов в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В начале ноября США ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана. Также под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов. Вашингтон будет препятствовать Ирану в приобретении "стратегических материалов для строительного сектора и программ по распространению" ядерного оружия, сообщили в Вашингтоне.

Данные меры позволят Соединенным Штатам сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана, не даст Тегерану сократить "время прорыва" для получения ядерного оружия, а также помешает режиму перепрофилировать свои объекты в интересах ядерного распространения, подчеркнули в Госдепе.