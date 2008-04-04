Генсек НАТО попрощался с Путиным и Бушем

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер попрощался с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем, покидающими посты глав государств.

"Я говорю до свидания двум "отцам-основателям" комиссии - это президенту России Владимиру Путину, который переходит на новую должность - надеюсь мы с ним увидимся - и Джорджу Бушу, президентский срок которого заканчивается через несколько месяцев", - сказал генсек на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО- Россия.

"Я должен поблагодарить Буша не только за работу в Совете НАТО- Россия, но и за поддержку, которую он оказал нашей организации для установления принципов свободы и демократии", - сказал генсек НАТО.

По его словам, члены Совета Россия-НАТО поблагодарили президентов России и США за их вклад в его работу.

"Их определенно нам будет не хватать", - сказал Схеффер.

Схеффер напомнил, что заканчивающие свои президентские сроки Путин и Буш были среди тех, кто поставил свои подписи под Римской декларацией 2002 года, провозгласившей создание Совета Россия-НАТО.