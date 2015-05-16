В следственной группе по делу убийства Немцова – новый руководитель

Следователь Игорь Краснов, который ранее возглавлял группу, получил повышение по службе. Теперь вместо него бригадой руководит Николай Тутевич, сообщает Крым. Реалии со ссылкой на российские СМИ.

Тутевич специализируется на чеченской тематике, ранее расследовал убийство Героя России экс-командира чеченского спецбатальона ГРУ «Восток» Руслана Ямадаева, дело о крушении теплохода «Булгария» и другие резонансные дела.

Адвокат потерпевших по делу об убийстве Немцова Вадим Прохоров в интервью высказал опасение, что замена руководителя группы может негативно сказаться на ходе расследования. Как отметил Прохоров, новому главе нужно время, чтобы со всем ознакомиться, войти в курс дела.

Адвокат считает, что если следствие продолжит попытки выявить организаторов и заказчиков преступления, то значит, замена действительно была вызвана необходимостью. Если же будет объявлено, что все причастные найдены, то эта замена – политическое решение, направленное на сокрытие следов, ведущих к реальным заказчикам, – полагает Вадим Прохоров.

По мнению одного из соратников Бориса Немцова Ильи Яшина, кадровая перестановка свидетельствует о том, что расследование заблокировано. В своем Фейсбуке Яшин написал, что «генерал Краснов – человек непростой, но, несомненно – профессионал и мог довести дело до суда над организаторами и заказчиками».

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О Тутевиче Яшин пишет, что этого следователя ранее упрекали в «игре в поддавки» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Именно он (Тутевич) расследовал убийство в Москве личного врага чеченского президента Руслана Ямадаева. Заказчики этого убийства до сих пор на свободе, их поиски фактически не ведутся», – пишет Яшин.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы вечером 27 февраля.

По делу об убийстве арестованы пять человек: бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Все арестованные вины не признают. Дадаев ранее дал признательные показания, однако в суде от них отказался, заявив, что его пытали.