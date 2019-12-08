Северная Корея объявила о проведении "очень важного" испытания

В то же время не уточняется, что именно было испытано на ракетном полигоне Сохе.

Северная Корея провела "очень важное" испытание на ракетном полигоне Сохе.

Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское государственное информагенство KCNA.

Его назвали "успешным испытанием большого значения". Впрочем, агентство не уточнило, что именно было испытано.

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Эта новость была обнародована перед завершением конечного срока, который установила КНДР, предупреждая, что после него страна может пойти "новым путем" на фоне приостановленных переговоров с США о денуклеаризации Пхеньяна.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что Сеул и Вашингтон тесно сотрудничают в мониторинге основных северокорейских объектов, включительно с местностью, где расположен ракетный полигон Сохе.

Эксперты предполагают, что КНДР провела статическое испытание ракетного двигателя, а не запуск ракеты, что, как правило, быстро обнаруживают соседние Южная Корея и Япония.

"Если это действительно статическое испытание двигателя для новой ракеты с твердым или жидким топливом, то это важный сигнал того, что двери для дипломатии быстро закрываются, если они уже не закрыты", - отметил эксперт из Массачусетского технологического института Випин Наранг.

По его мнению, "это может быть серьезным сигналом того, что может ждать мир после Нового года".

До этого северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал провести испытание оружия во время инспекции на острове Чагрин в Желтом море.

Как сообщалось, на первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но не содержал конкретных шагов для достижения этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре того же года в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Вторая встреча лидеров США и КНДР в феврале 2019 года во Вьетнаме завершилась без достижения какого-то конкретного прогресса в вопросе ядерной программы КНДР.

Дональд Трамп в третий раз встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 30 июня в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

В октябре состоялись очередные переговоры между представителями США и КНДР в Швеции. Делегация из КНДР заявила об их провале. Впрочем, в США выразили несогласие с такой оценкой.