"Чувствую глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим (фото)

Меркель стала третьим канцлером Германии, который посетил "лагерь смерти".

Ангела Меркель во время своего первого визита в бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц на территории Польши заявила, что испытывает "глубокий стыд" за совершенные нацистским режимом преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

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В своем выступлении она рассказала о зверствах, совершенных нацистами, в результате которых в лагере погибли 1,1 млн человек во время Второй мировой войны.

"То, что здесь произошло, нельзя охватить здравым смыслом", - сказала она в присутствии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По ее словам, следует помнить о преступлениях немцев, называть виновных и отдавать дань уважения жертвам. Отметив, что она "испытывает глубокий стыд", Меркель сказала: "Мы никогда не должны забывать".

Меркель стала третьим канцлером Германии, которая посетила лагерь. Ее символическая поездка происходит перед 75-й годовщиной освобождения Аушвица советскими войсками от нацистов 27 января 1945 года.