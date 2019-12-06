New York Times: Россия экспортирует свою версию цифровой диктатуры

Легкая в использовании технология Москвы дешево предлагается любому перспективному автократу.

Huawei, одна из крупнейших компаний Китая и крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, помогла африканским правительствам шпионить за политическими оппонентами. Пекин также продал систему массового видео-наблюдения Эквадору и дает советы все большему клубу автократических режимов в вопросе "управления информацией".

Поэтому существуют вполне оправданные причины тревожиться из-за экспорта китайских технологий. Но Китай не единственный продавец, который провоцирует диктаторам инструменты электронного слежения. Списать Россию как несущественную в этой области - очень соблазнительная идея, но ложная. Об этом пишет New York Times. На самом деле российская низкотехнологичная модель цифровой автократии может оказаться более прочной и пригодной для адаптации.

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Все больше стран становятся похожими больше на Россию, чем на Китай. Они становятся завязанными на ресурсах автократиями без "больших фаерволов" для фильтрации данных и блокирования контента. Китайская модель наблюдения базируется на принципах общей интеграции онлайн и офлайн-данных, которая объединяет все: от видеонаблюдения до активности в социальных сетях и медицинских записей. Это требует немалых административных ресурсов. Мало стран могут себе позволить инвестиции такого уровня, чтобы построить у себя нечто подобное. И, вероятно, в этом все преимущество российской модели.

В России технология слежения базируется не на массовой фильтрации или блокировке информации на пути к пользователям, как это делает Китай. Москва больше работает над мониторингом после публикации, полагаясь на репрессивную юридическую сеть и запугивание частных компаний, а также неправительственных организаций. И такой подход значительно легче повторить.

Если Пекин установил правительственный контроль над интернетом в 1990-х годах, то всемирная сеть в России проникала в общество относительно беспрепятственно. Facebook, Twitter, Google заблокированы в Китае, но доступны на российской территории. Именно поэтому российскому правительству пришлось строить инфраструктуру электронного слежения, которая нависает над открытым цифровым пространством, используя меньше ресурсов, чем Китай.

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Так возникла "Система оперативных розыскных мероприятий" или СОРМ, основанная на системе мониторинга телефонных разговоров времен СССР. В 1995 году систему возродили и расширили на трафик электронных писем и просмотра сайтов в сети. Сегодня все большее количество компаний, включая с мобильными операторами, интернет-провайдерами и социальными сетями легално просят установить оборудование СОРМ.

Система не блокирует информацию. Зато она дает спецслужбам и правительственным агентствам доступ ко всем данным, которые протекают через интернет и телеком-сети. Фактически СОРМ работает как правительственный "черный ход" в интернет. Ее можно использовать для отслеживания личных данных лидеров протестов и оппозиционных политиков.

Российские компании продают связанные с СОРМ технологии Беларуси, Кыргызстану, Казахстану и Украине, а также далеким странам Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

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Один из крупнейших провайдеров СОРМ MFI Soft предлагает разнообразные пакеты и круглосуточную поддержку клиентов. Он хвастается десятилетием обеспечения необходимого оборудования. Один из самых популярных пакетов компании называется "СОРМович" и стоит всего 20 тысяч долларов. В 2017 году MFI Soft стала частью крупного консорциума так называемых компаний "информационной безопасности" под названием Citadel group. Целью было консолидировать рынок технологий наблюдения под зонтиком одного холдинга, что указывает на желание Кремля расширить возможности и гармонизировать цены.