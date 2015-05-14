В воздушном пространстве у Великобритании вновь заметили российские Ту-95 - СМИ

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на британское министерство обороны.

Истребители Typhoon вылетели с базы в шотландском Лоссимуте, возле которого заметили российские самолеты.

”Ни один российский самолет не вошел в суверенное воздушное пространство Великобритании”, - сообщили в оборонном ведомстве.

Британские военные не рассматривают эти воздушные суда как реальную угрозу стране, добавили в министерстве.

По данным Минобороны, это были два стратегических бомбардировщика Ту-95, в НАТО их называют «медведями».

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Такие самолеты эксплуатируют более полусотни лет, они считаются одним из символов ”холодной войны”.

Это уже не первый подобный инцидент за последние месяцы.

В апреле истребители поднимались в воздух, когда вблизи британского воздушного пространства заметили два бомбардировщика РФ.

Инцидент произошел во время учений НАТО на севере Шотландии, в котором приняли участие более 50 боевых кораблей.

На этот раз в Северном море у берегов Норвегии также продолжаются противолодочные учения НАТО ”Динамический мангуст”.

Российские власти ранее отвергала критику, связанную с полетами своей авиации в воздушном пространстве стран Североатлантического альянса.

В Москве заявляют, что полеты в нейтральной зоне никоим образом не нарушают норм международного права, а боевые самолеты НАТО часто летают в непосредственной близости от российских границ.