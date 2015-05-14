В воздушном пространстве у Великобритании вновь заметили российские Ту-95 - СМИ
В Великобритании подняли в воздух истребители Королевских военно-воздушных сил - два стратегических бомбардировщика РФ приблизились к воздушному пространству страны.
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на британское министерство обороны.
Истребители Typhoon вылетели с базы в шотландском Лоссимуте, возле которого заметили российские самолеты.
”Ни один российский самолет не вошел в суверенное воздушное пространство Великобритании”, - сообщили в оборонном ведомстве.
Британские военные не рассматривают эти воздушные суда как реальную угрозу стране, добавили в министерстве.
По данным Минобороны, это были два стратегических бомбардировщика Ту-95, в НАТО их называют «медведями».
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Такие самолеты эксплуатируют более полусотни лет, они считаются одним из символов ”холодной войны”.
Это уже не первый подобный инцидент за последние месяцы.
В апреле истребители поднимались в воздух, когда вблизи британского воздушного пространства заметили два бомбардировщика РФ.
Инцидент произошел во время учений НАТО на севере Шотландии, в котором приняли участие более 50 боевых кораблей.
На этот раз в Северном море у берегов Норвегии также продолжаются противолодочные учения НАТО ”Динамический мангуст”.
Российские власти ранее отвергала критику, связанную с полетами своей авиации в воздушном пространстве стран Североатлантического альянса.
В Москве заявляют, что полеты в нейтральной зоне никоим образом не нарушают норм международного права, а боевые самолеты НАТО часто летают в непосредственной близости от российских границ.