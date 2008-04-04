Путин объяснил, почему Россия не вступает в НАТО

Президент России Владимир ПУТИН называет прямой угрозой безопасности приближение НАТО к границам России.

Об этом сообщает интернет-издание Gazeta.ru.

Он заявил, что приближение НАТО к границам России будет воспринято как прямая угроза российской безопасности. «Продолжающееся расширение НАТО, создание военной инфраструктуры на территории новых членов, кризис вокруг ДОВСЕ, Косово, планы размещения в Европе элементов ПРО США – все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве и отнюдь не способствует его переходу к новому качеству», – подчеркнул В.ПУТИН на пресс-конференции поcле заседания Совета Россия – НАТО в пятницу в Бухаресте. При этом В.ПУТИН отметил, что Россия и НАТО достигли прогресса в диалоге о возможности создания противоракетной обороны театра военных действий. «Мы и дальше будем работать в этом направлении», – пообещал российский президент.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Россия членство в НАТО, В.ПУТИН сказал, что Россия является самодостаточной страной с точки зрения обеспечения своей безопасности. По его словам, Россия не собирается жертвовать частью своего суверенитета, «для того чтобы создавать иллюзию повышения своей безопасности вовне».