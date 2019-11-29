"Ограбление века" в Германии: полиция обещает вознаграждение в полмиллиона евро за помощь

Следствие обещает вознаграждение за информацию, которая поможет в расследовании кражи драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод".

Полиция Дрездена в четверг, 28 ноября, объявила вознаграждение в размере полмиллиона евро за помощь в расследовании ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод". Вознаграждение будет выплачено за информацию, которая поможет в расследовании, установлении и задержании злоумышленников и обнаружении похищенных драгоценностей.

Расследованием дела будет руководить департамент организованной преступности прокуратуры Дрездена. Количественный состав специальной комиссии по расследованию преступления увеличили на 20 правоохранителей - до 40 человек.. "Мы используем все средства, чтобы раскрыть это дело", - заявили начальник полиции Саксонии Горст Кретцшмар (Horst Kretzschmar) и прокурор Клаус Ревекамп (Klaus Rövekamp), сообщает DW.

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Проведение криминалистической экспертизы в помещении музея будет завершено в ближайшее время. После этого необходимо будет провести ремонтные работы. Пока неизвестно, когда казну вновь откроют для посетителей.

Следствию известно о четырех злоумышленниках, а потому подозревают, что преступление было организовано бандой, сообщил представитель прокуратуры. Ограбление совершили двое людей, которые украли одиннадцать полных комплектов и около десяти отдельных частей украшений с бриллиантами.

Шансы на то, что драгоценности всплывут на рынке неповрежденными и будут возвращены музею, очень низкие, считает детектив в сфере рынка произведений искусства Вилли Корте (Willi Korte). "Я опасаюсь, что камни будут изъяты и проданы в одиночку", - отметил он.

Ограбление в сокровищнице "Зеленый свод" было совершено в ночь на понедельник, 25 ноября. Ранее издание Bild сообщило о том, что стоимость похищенных объектов составляет около одного миллиарда евро. "Зеленый свод" - бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного.