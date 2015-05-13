Мост через Керченский пролив обойдется России в 8 миллиардов евро - немецкий инженер

Россия заявила о намерении соединить Краснодарский край РФ с аннексированным полуостровом. Инженер-мостостроитель Хольгер Свенсон убежден, что России понадобится примерно 5 миллиардов евро на проектирование и не менее шести лет на реализацию замысла. Об этом сообщает ТСН.

"Мне не известно, на какой стадии сейчас находится сам проект. Однако в целом на строительство такого объекта необходимо потратить около пяти лет, но могут понадобиться и шесть, и семь", - сказал он. И назвал заявления российской власти о сроках крайне амбициозными.

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Инженер убеждает, что мост в Крыму будет примерно 1 миллион квадратных метров. Если предположить, что каждый метр обойдется в 3 тысячи евро, то общая стоимость получается в 3 миллиарда евро. "Думаю, более реалистичная цена квадратного метра - 5 тысяч", - добавил Свенсон.