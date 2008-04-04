Российский самолет доставил 40 тонн тушенки для косовских сербов

В Белград доставлена вторая партия гуманитарной помощи, которую Россия предоставила сербским анклавам в Косово. Самолет МЧС РФ приземлился в столице Сербии г.Белграде. "Самолет доставил 40 т мясных консервов", - сказали в МЧС. Там сообщили, что всего в Белград в рамках оказания гуманитарной помощи планируется 4 вылета самолетов МЧС РФ (первый самолет уже доставил 40 т продовольствия в Белград, третий вылет состоится 6 апреля т.г., четвертый - 8 апреля). Объем гуманитарной помощи составит более 160 т продовольствия.

Гуманитарная помощь сербам, проживающим в Косово, организуется по поручению правительства России, сообщает РБК.