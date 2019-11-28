Яд «Новичок» внесли в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла решение о запрете яда "Новичок".

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запрещенных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет Радио свобода.

«Нидерланды, Канада и США неустанно работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила «Новичок» в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери», – сообщил министр.

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Власти Великобритании считают, что за попыткой отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте этого года стоит Москва.

В совершении нападения британская полиция подозревает двух россиян с именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британская власть заявляет, что это сотрудники российской разведки. Эти лица выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT и отрицали причастность к инциденту, а также связь с российской разведкой.

Группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали расследование, согласно которому «Руслан Боширов» – это псевдоним полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с Чепигой, которые подтвердили его личность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование Bellingcat и The Insider «новым вбросом».