Bloomberg: Адвокат Трампа оказался мэром городка в Украине

Небольшой городок для переселенцев под Киевом мог сыграть роль в укреплении связи между Джулиани и двумя другими фигурантами скандала о давлении Трампа на Киев.

На первый взгляд в городке нет ничего особенного. Грязноватый населенный пункт площадью с четыре футбольных поля с десятком домов, некоторые из которых построены лишь на половину, расположенный на мрачной окраине Киева. Но Анатевка, названа в честь села из произведений Шолом-Алейхема, сыграла по крайней мере поверхностную роль в драме об импичменте Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, ее почетный мэр – это личный адвокат президента США Руди Джулиани. Кроме того, деньги в строительство городка вложили его два бизнес-партнера – Лев Парнас и Игорь Фруман, которых недавно обвинили в нарушении избирательных законов США.

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Над Анатевкой нависает вопрос, действительно ли она то, чем должна была бы стать, а именно убежищем для евреев-переселенцев из охваченных войной регионов на Востоке Украины. А также сыграла ли она какую-то роль в попытках Джулиани, Парнаса и Фрумана надавить на украинских чиновников, чтобы заставить их начать расследование против политических оппонентов Трампа в США.

Загадка городка начинается с его жителей. Лишь 20 из них – это действительно евреи, которые из-за войны были вынуждены покинуть Донбасс и переехать жить в три небольших многоквартирных дома. Об этом изданию рассказали двое местных жителей на условиях анонимности. Руководители проекта утверждают, что в городке живет 100 человек, а местные говорят, что только 65. Большинство из них – евреи из Киева. Большое общежитие для беженцев от войны стоит пустое. Около 200 детей посещают три хорошо оборудованные местные школы. Но большинство учеников приезжают автобусом из Киева и сел неподалеку. Некоторые платят за обучение.

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Посетителям здесь не очень рады. Их держат на расстоянии охранники в сером камуфляже. Основатель городка раввин Моше Азман отказался общаться с журналистами Bloomberg. Издание пишет, что Азман знаком с Джулиани уже примерно 15 лет. Об этом рассказали люди, знакомые с ситуацией. Бывший мэр Нью-Йорка впервые приехал в Киев в 2003 году, чтобы произнести речь на заказ украинского олигарха Вадима Рабиновича. Азман также имеет тесные отношения с Парнасом и Фруманом, которые собрали 500 тысяч долларов для городка через благотворительную организацию «Американские друзья Анатевки». На сайте группы указано, что она будет отвечать за каждый пожертвованный доллар. А в школе для мальчиков висят таблички, на которых Фрумана хвалят за большой вклад.

Однако, «Американские друзья Анатевки» не подавали финансовых отчетов на протяжении последних двух лет. Поэтому трудно проверить, на скольно организация добросовестно выполняет обещание относительно «ответственности за каждый доллар». Бухгалтер организации Майкл Колоден отказался говорить, когда с ним связались в его офисе в Бруклине. Адвокат Парнаса тоже отказался давать комментарии, так же как и защитник Фрумана. Сам Джулиани не захотел разговаривать с Bloomberg о городке в Украине. По его словам, он боится, что издание все перекрутит и преувеличит.

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В прошлом месяце Парнас и Фруман были обвинены в Нью-Йорке в пересчете иностранных денег для политических кампаний Республиканской партии в США. Они утверждают, что ни в чем не виноваты. Прокуроры Нью-Йорка изучают записи о более чем 50 счетах включительно с тем, который принадлежит «Американским друзьям Анатевки». Ведь Фруман и Парнас основали организацию вместе в 2017 году.

В мае Джулиани собирался принять титул почетного мэра Анатевки. Парнас уже был в Киеве, когда адвокат американского президента вдруг отменил свой визит через публичное осуждение намерений «откопать» в Украине грязь против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого Джулиани встретился с Азманом в Париже и принял большой ключ от городка, который засвидетельствовал его статус почетного мэра. В столице Франции он также встретился с председателем САП Назаром Холодницьким в рамках попыток адвоката американского президента добиться начала расследования о вмешательстве Украины выборы в США в 2016 году.

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Издание пишет, что за последние четыре года Азман с помощью Парнаса и Фрумана смог собрать миллионы долларов для Анатевки от олигархов еврейского происхождения во всех странах, входивших в СССР. К примеру, миллиардер и основатель горнодобывающей компании в Казахстане Александр Машкевич, которого разыскивают в Великобритании, пожертвовал городку в Украине 200 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Американские друзья Анатевки». О вкладе одного из соучредителей российской социальной сети «Вконтакте» Ицчака Мирилашвили тоже говорит табличка в школе для мальчиков. Его отец Михаил тоже сделал пожертвование.

В Анатевке несколько евреев, которые были вынуждены бежать от войны на Востоке Украины, пожаловались изданию на условия своего проживания. По их словам, они еле сводят концы с концами, работая на строительстве в городке и убирая чужие квартиры за небольшие деньги. Одна семья в небольшом двухкомнатном доме без холодильника рассказала, что не может заплатить за учебу и ремонт. Потому что денег едва хватает на основные нужды и коммунальные услуги, которые Анатевка не покрывает. Жители говорят, что когда просят другие организации о помощи, им отказывают. Потому что Анатевка якобы должна обеспечить их всем.