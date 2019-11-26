Демократы направят доклад по импичменту Трампа в Конгресс США

Ранее Трамп пообещал рассмотреть возможность выступления на слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры по своему импичменту.

Демократы планируют направить своим коллегам в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Председатель специального комитета по разведке палаты представителей Соединённых Штатов заявил в понедельник, что комитеты, ведущие расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа, направят свой доклад в юридический комитет вскоре после того, как конгресс вернётся в Вашингтон на следующей неделе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в письме к коллегам по конгрессу демократ Шифф написал, что данный вопрос «не может ждать ввиду намерения защитить безопасность нации и честности выборов».

Ранее Трамп пообещал рассмотреть возможность выступления на слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным и считает данный процесс очередной «охотой на ведьм».