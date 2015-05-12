На Филиппинах и в США со скоростью 195 километров в час бушует тайфун
00:06, 12 мая 2015Мир
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Мощный тайфун "Ноул" унес по меньшей мере двое человеческих жизней на Филиппинах.
REUTERS
Порывы ветра достигали 195 километров в час, от стихии пострадали линии электропередач и деревья, из-за тайфуна отменены авиарейсы и приостановлено паромное сообщение, сообщает ТСН.
Около трех с половиной тысяч жителей филиппинского побережья эвакуировали.
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Страдают от непогоды и американские штаты Техас, Арканзас и Колорадо. Из-за торнадо погибли двое людей. Стихия разнесла дома, деревья и автомобили. Последствия непогоды могут почувствовать до 50 миллионов американцев.
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