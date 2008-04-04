Путин обошел Буша - The Times

Президент России Владимир Путин стал первым победителем на саммите НАТО еще не приехав туда, пишет газета The Times. Несмотря на то, что встречи с российским президентом начнутся только сегодня, Путин сумел сделать так, что тема отношений с Россией на саммите была доминирующей. По мнению газеты, Путин сумел обойти Буша на саммите, несмотря на то, что члены альянса приняли американские предложения по ПРО.

Газета.ру