Путин обошел Буша - The Times
08:58, 04 апреля 2008Мир
2352 0
Отношения с Россией - в центре внимания
Президент России Владимир Путин стал первым победителем на саммите НАТО еще не приехав туда, пишет газета The Times. Несмотря на то, что встречи с российским президентом начнутся только сегодня, Путин сумел сделать так, что тема отношений с Россией на саммите была доминирующей. По мнению газеты, Путин сумел обойти Буша на саммите, несмотря на то, что члены альянса приняли американские предложения по ПРО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter