Буш назвал визит Саркози инкарнацией Элвиса Пресли

Джордж Буш на саммите НАТО в Бухаресте назвал недавний визит президента Франции Николя Саркози в США инкарнацией Элвиса Пресли, передает AFP со ссылкой на слова одного из высокопоставленных американских чиновников.

Тем самым, как отмечает агентство, Буш хотел подчеркнуть свое расположение к президенту Франции и выразить удовлетворение налаживанием франко-американских отношений, которые сильно охладели при предшественнике Саркози - Жаке Шираке.

Кроме того, находясь на саммите НАТО в Бухаресте, Джордж Буш лично поблагодарил Саркози за его решение направить в Афганистан дополнительный батальон французских военнослужащих в составе 700-800 человек.

Николя Саркози побывал с официальным визитом в США в ноябре 2007 года. На саммите в Бухаресте он и Буш также продолжали демонстрировать взаимное расположение, отмечает Лента.ру.

"Их отношения исполнены обоюдной симпатии, - заявил один из чиновников НАТО. - Я никогда еще не видел, чтобы президенты США и Франции так относились друг к другу".