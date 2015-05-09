Премьер Испании подтвердил гибель экипажа самолета в Севилье
16:37, 09 мая 2015Мир
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой подтвердил гибель "8-10 человек", которые находились на борту военно-транспортного самолета, разбившегося в субботу вблизи Севильи.
REUTERS
"Военный самолет разбился вблизи Севильи, погибли 8 или 10 человек", - сказал он, передает Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press.
"Мы сочувствуем семьям погибших. Они были гражданами нашей страны", - сказал Рахой.
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После сообщения о катастрофе самолета Мариано Рахой приостановил избирательную кампанию, в рамках которой он совершал визит на Тенерифе.
Ранее УНИАН сообщал, что военно-транспортный самолет Airbus A400M разбился на территории завода компании Coca-Cola в Испании.
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