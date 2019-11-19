CNN: Экс-Госсекретарь США назвал «неправильным» давление Трампа на Украину

Тиллерсон убежден, что добиваться личной выгоды с помощью другой страны «неправильно», и все это понимают.

Бывший Госсекретарь США Рекс Тиллерсон фактически выступил против президента Дональда Трампа в скандале вокруг Украины. По его словам, «четко просить личные услуги, используя активы Соединенных Штатов как залог – это неправильно».

Об этом пишет CNN. Тиллерсона на должность Госсекретаря назначил Трамп. Он отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что бы он сделал, если бы до сих пор возглавлял Госдепартамент, в ситуации, когда американский президент блокирует военную помощь для Киева, требуя начать политические расследования.

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«Здесь все однозначно. Если вы ищете определенную личную выгоду и используете или американскую внешнеполитическую помощь, или американское оружие, или влияние, это неправильно. И я думаю, что все это понимают», - добавил он, отвечая на уточняющие вопросы.

Издание пишет, что Тиллерсон, похоже, также не допустил определенные потенциально проблемные ситуации, которые были инициированы центральными фигурами украинского скандала. В 2017 году личный адвокат президента США Руди Джулиани использовал встречу в Овальном кабинете, чтобы надавить на Госсекретаря и заставить его поддержать обмен заключенными и таким образом остановить дело Департамента юстиции против турецкого бизнесмена.

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Последнего обвинили в нарушении режима санкций против Ирана. После встречи Тиллерсон обсудил это с тогдашним главой администрации Джоном Келли, который не присутствовал на встрече. Госсекретарь настаивал, что не может выполнить требование Джулиани.