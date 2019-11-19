Washington Post: Украина постепенно поняла, чего Трамп хочет за помощь

Советник американского посольства в Киеве рассказал, что американскому президенту безразлична украинская оборона против агрессии России.

Советник посольства США в Украине по политическим делам рассказал конгрессменам, что он был шокирован телефонным разговором, во время которой американский дипломат уверял президента Дональда Трампа в готовности Киева начать расследование в интересах американского главнокомандующего.

И речь шла именно о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который стал политическим соперником действующего американского лидера.

Как пишет Washington Post, советник Дэвид Холмс в своих показаниях также рассказал, что Украина «постепенно поняла, что ее просят сделать кое-что в обмен» на встречу в Белом доме или военную помощь, замороженную на фоне попыток президента и его окружения продвинуть расследование против Байдена. Об этом говорится в стенограмме показаний Холмса. Ее опубликовали демократы вместе с текстом показаний другого американского дипломата – заместителя Госсекретаря по политическим делам Дэвида Хэла.

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Издание поясняет, что Холмс – важный свидетель в деле об импичменте потому, что он подслушал телефонный разговор между Трампом и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом, а потом говорил с последним о подходе американского президента к Украине. Этот эпизод, по словам советника посольства в Киеве, был настолько «экстраординарным», что он сразу обо всем рассказал своему руководству.

«Вы не поверите, что я только слышал», - вспомнил он свои слова к руководству посольства в Киеве.

Холмс рассказал, что Сондленд заверил Трампа в том, что украинский президент Владимир Зеленский «сделает все, о чем его попросят» включительно с началом нужных расследований. Когда телефонный разговор закончился, посол США в ЕС сказал, что преследование Байдена больше интересует американского лидера, чем любые другие дела, связанные с Украиной. Издание пишет, что значительная часть показаний Холмса уже стала публичной после того, как CNN получил копию его начального заявления. Но официальная стенограмма его слов добавляет важные детали.

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В частности, Холмс говорил, что его удивила манера Сондленда во время его телефонного разговора с Трампом. Он весьма откровенно обсуждал с президентом чувствительные вопросы, находясь в Украине. Хотя чиновники, которые работают на украинской территории, обычно ведут себя осторожно из-за страха, что за ними следят. Холмс сказал, что после завершения телефонного разговора он спросил Сондленда, действительно ли американскому президенту «плевать на Украину». Потому что «было трудно заинтересовать его в том, что мы пытаемся сделать в Украине». Сондленд ответил, что Трампа «интересуют только крупные вещи включительно с расследованием, которое продвигает Джулиани», но не война с Россией.

«Это был очень новый опыт в моей дипломатической карьере. Я никогда не видел, чтобы кто-то звонил президенту с мобильного телефона в ресторане, а потом еще и вел разговор с использованием такой откровенной, грубой лексики. И в этом разговоре было столько всего, что я помню его очень четко», - сказал Холмс.