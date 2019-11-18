"Майдан" в Грузии: основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгий Руруа задержан

В МВД Грузии подтвердили, что Руруа задержан по статье о незаконном хранении оружия.

В Грузии на фоне протестов и столкновений активистов с силовиками в Тбилиси задержан Один из основателей оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.

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Об этом сообщает «Грузия Online», ссылаясь на генерального директора телекомании Нику Гварамию.

«Нашего основателя Георгия Руруа только что задержали после того, как подбросили оружие. Не время мешкать! В этой стране останемся или мы, или преступная иванишвилевская клептокартия, его коррумпированный и антинародный режим и людоедский спецназ! Мы должны избавиться от узураптора или же они оставят нас без родины!!!, — написал Гварамия в Facebook.

В МВД Грузии подтвердили, что Руруа задержан по 3 и 4 части статьи 236, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Отмечается, что в сентябре бизнесмен Георгий Руруа стал первым инвестором новой оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» (Главный канал) – он приобрел долю в 2,5%.

Георгий Руруа является родным братом Ники Руруа — экс-министра культуры Грузии, член политического совета партии «Единое национальное движение» и одного из лидеров команды третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. В декабре 2018 года Ника Руруа скончался от сердечного приступа в возрасте 50 лет.

Телекомпания «Мтавари» была основана в июле. Ее гендиректором стал Ника Гварамия, которого уволили с поста гендиректора телекомпании «Рустави-2». Вслед за ним «Рустави-2» покинули и ведущие журналисты, обвинив новых собственников канала в выполнении заказов власти.

Напомним, в Тбилиси 17 ноября, началась масштабная акция протеста - люди требуют провести внеочередные парламентские выборы. Сегодня более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию.

Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.У здания парламента начали возводить баррикады и ставить палатки.

Полиция жестоко разогнала протестующих у стен грузинского парламента. Силовики применяли полицейские щиты и водомет, чтобы оттеснить активистов с площади.