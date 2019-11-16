Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на запущенные ракеты ночью

Ночью Сектор Газа выпустил в сторону израильского Беэр-Шева две ракеты.

Израиль в ночь на 16 ноября нанес очередных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газы.

Об этом израильская армия сообщила в Twitter.

Читайте такжеИзраиль возобновил бомбардировку Сектора Газа

Отмечается, что ночью Сектор Газа выпустил в сторону израильского Беэр-Шева две ракеты, но их перехватила система ПВО «Железный купол».

«В ответ на ракеты, выпущенных из Газы по израильским гражданским лицам, наши силы нанесли удар по целям Хамаса в Газе», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера армия обороны Израиля возобновила бомбардировки джихадистов в Секторе Газы, после того, как оттуда было запущено две ракеты в южные регионы страны, несмотря на соглашение о прекращении огня.