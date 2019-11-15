National Interest: У СССР, как и у нацистов был план быстрой оккупации Франции

В Москве рассчитывали, что смогут захватить одну из крупнейших европейских стран всего за одну неделю.

Армия нацистской Германии захватила Францию за шесть недель. И это стало одной из самых ярких военных побед в истории. Если бы СССР вступил в войну против Запада в начале 1960-х годов, он тоже планировал быструю оккупацию французской территории.

Но в отличие от нацистов, коммунистическая империя планировала это сделать всего за неделю. Об этом, как пишет National Interest, свидетельствует военный план стран Варшавского договора от 1964 года. Документ был найден в архивах бывшей Чехословакии. Были ли это планы чрезвычайной военной силы или просто страны с военной манией величия? Издание пишет, что как для режима, который не верил в Бога, советский план кажется чудом.

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Проще говоря, Советский Союз вместе с восточноевропейскими союзниками должен был начать наступление с территории Чехословакии, пробиться через юг Германии, пересечь реку Рейн, а затем вторгнуться на юг Франции.

"Все это нужно было сделать всего за семь дней. За аналогичный срок Бог создал Землю. Но даже Всевышний выделил один день на отдых в конце", - иронизирует издание.

Советский военный план был чрезвычайно амбициозным. Он предполагал, что чешские Первая и Четвертая армии начнут продвигаться к франко-немецкой границе. В это время советская Восьмая гвардейская армия будет наступать с северного фланга, а Венгрия - с южного. Десантники же высадятся на переправах через реки Неккар и Рейн, чтобы занять их. Танки стран Варшавского договора и механизированная пехота должны были пройти 1126 километров от границы Чехословакии до города Безансон, который расположен в 240 километрах от Лиона. Оттуда советские силы могли бы начать продвигаться на север к Парижу и портам Ла-Манша или же к южным Средиземноморским портам, таким как Марсель.

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Чтобы пробиться от Чехословакии до Безансона, Красной армии нужно было бы преодолевать ежедневно 100 километров. Для контекста одним из самых быстрых наступлений в истории было продвижение Африканского корпуса Эрвина Роммеля в июне 1942 года. Тогда немецкие механизированные подразделения разбили Восьмую британскую армию и преодолели 560 километров за 10 дней. Таким образом, они продвигались на 56 километров ежедневно. Даже во время быстрого и сокрушительного нападения Германии на Францию 7-я танковая дивизия Роммеля преодолела лишь 130 километров за пять дней.

Препятствия были чрезвычайные. Несмотря на то, что Запад представлял себе СССР как сокрушительный таран, планировщики Москвы могли рассчитывать лишь на паритет или очень небольшое превосходство над силами НАТО. Советским и чехословацким войскам также нужно было перейти поле битвы на реках, холмах и в городах. Можно было допустить, что ВВС НАТО были бы слишком заняты в Северной и Центральной Германии, чтобы вмешаться в бой на Юге. Но странам Варшавского договора недоставало той военно-воздушной силы и поддержки с неба, которые были у Германии в 1940 году.

Однако, СССР рассчитывал на оружие, которого у Роммеля никогда не было. Красный "блиц-криг" имел бы поддержку шквала ядерного оружия с самого начала войны. Согласно найденому плану, "операция будет требовать применения 131 ядерной ракеты и бомбы. В частности, 96 ракет и 35 ядерных бомб".

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"Первый ядерный удар использует 41 ракету и бомбу. Первоочередная задача будет требовать 29 ракет и ядерных бомб. Дальнейшие задания могут требовать 49 ракет и бомб. Еще 12 должны остаться в резерве фронта", - говорится в плане.

Могло ли это сработать? Безусловно, если бы все запланированные действия состоялись идеально точно. В частности, если бы 7 корпус США, 2 корпус Западной Германии и Французская первая армия не смогли бы остановить советское наступление или по крайней мере задержать его до прибытия подкрепления. Также было бы важно, чтобы покрытый ядерными кратерами и зараженный радиацией ландшафт после ударов СССР и НАТО не мешал продвигаться советским войскам и колоннам обеспечения. Издание пишет, что существует еще тысячи других вероятных проблем, которые бы могли помешать Кремлю воплотить свой план.

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Франция тоже взорвала свою первую ядерную бомбу в 1960-м году. А к 1964-му у ее ВВС уже был развернутый вооруженный ядерным арсеналом флот бомбардировщиков. Угроза советского ядерного ответа могла сдержать Париж от удара по Москве. Но перспектива новой оккупации, на этот раз коммунистической вместо нацистской, могла спровоцировать ответ в духе "Лучше быть мертвым, чем красным". Во всяком случае Западная Европа стала бы ядерными руинами.