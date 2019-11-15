Израиль возобновил бомбардировку Сектора Газа

В настоящее время Израиль наносит удары по террористическим целям "Исламского джихада" в Газе.

Армия обороны Израиля возобновила бомбардировку джихадистов в Секторе Газа, после того, как оттуда были запущены две ракеты в южные регионы страны.

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Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Twitter. "В настоящее время мы наносим удары по террористическим целям исламского джихада в Газе. Это произошло после того, как сегодня из сектора Газа были в неизбирательном порядке выпущены ракеты по израильским гражданским лицам", - говорится в сообщении.

Вечером, 14 ноября, система "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из Газы, несмотря на соглашение о прекращении огня. Снаряды были направлены на южные города Израиля. Незадолго до этого в Сдероте и близлежащих городах сработал сигнал ракетной тревоги.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 ноября в Газе ЦАХАЛ точечным ударом ликвидировал главаря северного крыла террористической группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта и его жену. Еще двое человек получили ранения. После ликвидации по израильской территории из Сектора Газа были выпущены десятки ракет.