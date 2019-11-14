При этом Эрдоган заявил, что Турция готова к «диалогу».

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «позорным шагом» признание Палатой представителей США геноцида армян в Османской империи.

Такое заявление он сделал в ходе визита в Соединенные Штаты 13 ноября, передает Радио Свобода.

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«Резолюции, принятые Палатой представителей США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у нашего народа. Относительно событий, которые произошли 104 года назад, решение должны принимать не политики, а историки», – заявил президент Турции во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что Турция готова к «диалогу».

«Турция стоит на позиции необходимости диалога, открытой дискуссии и дебатов. И мы озвучили свои предложения американской стороне – взаимно открыть архивы и сформировать историческую комиссию. Я верю, что Сенат (верхняя палата Конгресса США – ред.) выведет Соединенные Штаты из этого порочного круга, который стал следствием резолюции Палаты представителей», – заявил он.

Палата представителей Конгресса США 29 октября впервые формально признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. Этот шаг вызвал критику Анкары: в тот же день посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в Министерство иностранных дел Турции.

В резолюции, поддержанной большинством членов палаты (405 голосов «за»), речь идет о признании Соединенными Штатами термина «армянский геноцид», что означает убийство полутора миллиона армян.

В конце 19 – начале 20 веков Османская империя прибегала к регулярным преследованиям и гонениям на армян. По данным ряда историков, в частности в 1959 году было убито более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Турция традиционно отрицает обвинения в геноциде армян и болезненно реагирует на критику по этому поводу. В Анкаре настаивают на отказе от термина «геноцид» относительно событий 1915 года, заявляя, что жертвами были как армяне, так и турки.