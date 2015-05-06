Frankfurter Allgemeine: Пропагандисты и стремление ко лжи

Об этом пишет Керстин Хольм в своей статье «Пропагандисты и стремление ко лжи», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

В южнороссийском университетском городе Воронеже, как и во всей России, с каждым днем все более ощутима Вторая мировая война. СМИ упиваются воспоминаниями ветеранов, пешеходы и автолюбители украшают себя и свои транспортные средства георгиевскими лентами.

Но в расположенном на Дону Воронеже, который во время войны был в оккупации в течение двух лет, также много беженцев из-за конфликта в Украине. Между тем, в России государственное телевидение называет украинское правительство фашистской гидрой. В воскресном ток-шоу зазывалы Кремля, Владимира Соловьева, на канале НТВ политолог Сергей Михеев поставил правительство в Киеве на один уровень с Гитлером и Сталиным. То, что большинство украинцев думают по-другому, режиссер Карен Шахназаров сравнивает с немцами, которые только в 1945 году поняли, что произошло в их стране.

Тем более похвально, что Фонд Фридриха Эберта организовал на факультете журналистики Воронежского университета пресс-конференцию с российскими и немецкими журналистами-критиками. Институт журналистики де-факто был построен на костях немецких и российских солдат, погибших в городах, где велись бои, сказал декан Владимир Тулупов, чей отец попал в немецкий плен. Сегодня институт является островом свободы. Каждое лето в сотрудничестве с газетой «Новая газета» проходит научно-исследовательский семинар, названный в честь убитого журналиста, расследовавшего коррупционные дела, Юрия Щекочихина. Министерство образования России требует сократить гуманитарную базовую подготовку, такие дисциплины, как литература, философия, история, говорит Тулупов. В низком престиже прессы, однако, виноваты также и сами журналисты, из-за их угодничества и продажности.

При обсуждении медийных табу в зале сидят только студентки, профессии журналиста в России не хватает представителей мужской половины. Табу в России – прежде всего критическая информация о президенте Путине и его последователях. Один студент даже предложил, разрешать публикации о Путине только тех авторов, которые все о нем знают, что равноценно полному табу. В Воронеже не должно звучать ничего негативного о губернаторе Гордееве, а также о местной строительной компании ДСК, которая, как стало известно, незаконно присваивает землю, уничтожает памятники и монополизирует торговлю строительными материалами. А критические сообщения о начальнике железной дороги Якунина безвредны, но средства массовой информации в Москве могут оказаться под угрозой.

Давление со стороны начальников

На российских журналистов оказывают давление начальники, которые хотят с их помощью прийти к власти и деньгам. Репортер оппозиционной газеты «Новые Известия», Анатолий Степовой, призывает студентов, никогда не сдаваться и слушать свою совесть. Работающий в Москве немец Ульрих Хайден советует будущим коллегам, никогда не путать собственные желания с реальностью. Между тем, рабочие места тают, в Воронеже из-за кризиса объединили две городских газеты. Мало кто обладает выносливостью студентки Анны, которая регулярно публикует свои статьи, в настоящее время о защитниках Воронежа во Второй мировой войне, чьими поступками она восхищается.

Информационная война в связи с конфликтом в Украине глубоко деморализует, говорит она. Писатель Дмитрий Быков, за выступлениями которого в эфире радиостанции "Эхо Москвы" она и ее сокурсники постоянно следят, называет телеведущего Соловьева и его пропаганду ненависти, распространяемую сторонниками, убийцами российской нации. Эти люди используют свои профессиональные навыки, чтобы с удовольствием пробуждать в гостях студии и зрителях ужасные инстинкты. Соловьев прерывает и ругает своих украинских гостей, корча презрительные гримасы. Дмитрий Киселев, руководитель проекта «Спутник», пританцовывает перед камерой, самодовольно улыбаясь. Во лжи и уничтожении они находят своего рода демоническое удовлетворение, считает писатель Быков. Он вспоминает о технике промывания мозгов Геббельса, который обещал избавить немцев от «химеры совести и морали». Но это сломало немецкий народ.

Телевизор оказался в мусорном ведре

Соловьев и Киселев делают зло, зная, что хорошо и что плохо, как это когда-то делали немцы, в отличие от красногвардейцев культурной революции, которые верили в правильность своих действий, пояснил Быков. Таким образом, они коррумпировали своих соотечественников. Людям, которые говорят, что есть те, которые серьезно верят Соловьеву и Киселеву, он отвечает: Нет, они этого не делают! Они просто хотели бы этому верить, потому что это удобно и приятно. Путин также знает, что его машина пропаганды распространяет ложь, заверил писатель. Президент не знает иного способа, управлять своим народом. Как известно, глава государства и его коллеги из секретных служб никогда не были высокого мнения о своем народе.

Оппозиционный политик Михаил Касьянов рекомендует американскому Конгрессу, внести в список санкций Соловьева, который оскорблял убитого Бориса Немцова, называя «потрепанным вором», Киселева и других пропагандистов Кремля и запретить им въезд в США. После чего Киселев торжественно назвал Касьянова доносчиком. Также Быков считает, что это вовсе не задача американцев – препятствовать совращению российских умов. Мы сами должны наказать этот сброд санкциями, требует писатель, бойкотировать их передачи, как зрители и гости студии. Настало время, избавиться от Соловьева, Киселева и таких, как они, считает Быков. Поэтому он давно выбросил свой телевизор на помойку.