The Telegraph: Безрассудная Россия может начать Третью мировую войну

Презрение к международным законам может привести к случайной ошибке, которая даст искру для нового глобального кровопролития.

Чем более отдаленным становится личный опыт войны, тем большее значение у памяти. Как говорил император Византии Маврикий: «Народ, который забудет своих защитников, и сам будет забыт». Сегодня мало людей знают свою историю. И это тоже важно, потому что нынешний стратегический и политический контекст менее стабилен, чем в любой период после Второй мировой войны.

Угрозы очень быстро диверсифицируются, распространяются и усиливаются, — пишет The Telegraph. Глобальная арена характеризуется постоянным противостоянием и возвращением старой эры конкуренции «великих держав».

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«Амбициозные страны, такие как Россия, Китай и Иран ведут себя таким образом, что это бросает вызов нашей безопасности, стабильности и процветанию», - пишет издание.

Все это «приправлено» еще и угрозой от негосударственных акторов, таких как «Исламское государство», которые используют террор, чтобы подорвать западный образ жизни. Кроме того, ситуация усугубляется массовой миграцией и подъемом популизма. Многосторонняя система, которая поддерживала стабильность с 1945 года, под угрозой. И это требует глобального ответа, чтобы модернизировать и защитить ее. Характер политики и способа ведения войны меняется быстро благодаря искажению информации и темпам технологического прогресса. Соперники Запада стали мастерами в использовании тонкой грани между миром и войной. То, что представляет собой оружие в этой «серой зоне» не обязательно делает звук «бабах».

Энергия, взятки, коррупционные бизнес-практики, кибератаки, убийства, фальшивые новости, пропаганда, солдаты без опознавательных знаков на униформе, наемники, существование которых можно отрицать, а также узурпация цепей поставок, кража интеллектуальной собственности и старомодное военное запугивание – все это примеры нового альтернативного «оружия», использующееся, чтобы достичь преимущества, посеять несогласие, подорвать западную политическую сплоченность. Все они используются, чтобы уничтожить западный образ жизни.

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Примеров применения такого нового оружия было много в последние времена. Разные страны использовали опосредованные силы на Ближнем Востоке. Россия отправила наемников из группы «Вагнер» в разные части Африки. New York Times писала, что Москва теперь пробует новые тактики дезинформации через Facebook для влияния на африканские страны. А газета Daily Maverick из ПАР писала о том, что Кремль строит «русский мир» в девяти странах на континенте.

Конечно, вряд ли кто-то осмелится объявить кому-то войну в традиционной форме. Но бездумное поведение и отсутствие уважения международного закона в совокупности с применением новых типов «оружия» может привести к катастрофической глобальной ошибке.