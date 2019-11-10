На побережье Франции нашли 150 килограммов кокаина

В полиции считают, что наркотики попали в воду с яхты, затонувшей в шторм.

Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с кокаином, общий вес которых уже превышает 150 килограмм.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Проведенный лабораторный анализ белого порошка подтвердил, что это действительно кокаин.

По мнению экспертов, наркотики находились на яхте, которая затонула во время шторма. Предполагается, что она следует из региона Антильских островов или из Латинской Америки.

Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции.

Как сообщал УНИАН, затонувшие у берегов Колумбии наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина.