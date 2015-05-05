В России обыскивают Третьяковскую галерею - музей подозревают в контрабанде

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Третьяковки.

"Сейчас представителей следственных органов в музее уже нет. Пока идут следственные действия, от дальнейших комментариев мы воздерживаемся. Просьба за ними обращаться в силовые структуры", - сказали в пресс-службе.

В музее имеют "минимум информации", а генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в настоящее время находится в командировке.

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Обыски в Третьяковской галерее проходят по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Ранее в отношении руководителя территориальной избирательной комиссии по Ломоносовскому району было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). В рамках уголовного дела проводятся следственные действия в экспертном подразделении "Государственная Третьяковская галерея", - сообщила она.