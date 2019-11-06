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В Конгрессе США назвали дату первых открытых слушаний по делу импичмента Трампа

19:39, 06 ноября 2019
Мир
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Адам Шифф / REUTERS

Об этом заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает Reuters.

По словам Шиффа, 13 ноября публичные показания дадут временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а 15 ноября - бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Шифф также пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

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Теги: #Конгресс США#импичмент Трампа