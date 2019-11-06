В Конгрессе США назвали дату первых открытых слушаний по делу импичмента Трампа

Адам Шифф также пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.

На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает Reuters.

По словам Шиффа, 13 ноября публичные показания дадут временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а 15 ноября - бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Шифф также пообещал обнародовать дополнительные подробности о слушаниях в ближайшие дни.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.