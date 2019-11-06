Foreign Policy: Комиксы могут спасти международные отношения от эры «фейков»

Ученым нужен метод, который позволит лучше достучаться до «не экспертов», и сюжетные медиа могут помочь с этим.

Ценность хорошо информированного общества вряд ли можно преувеличить. Но наступили времена фейковых новостей и правительственных упреков, что «общество устало от экспертов». Как же академикам взаимодействовать с обществом?

Хотя существует большое искушение вернуться в условную башню из слоновой кости, чтобы продолжить писать работы исключительно для научной аудитории, это было бы ошибкой. Об этом на страницах Foreign Policy пишут профессор Кембриджского университета Дайен Койл и научный сотрудник Оксфордского университета Пенни Мили.

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Прежде всего потому, что недавние выборы разделили общество и противопоставили избирателей с высшим образованием против тех, у кого его нет. Провал в решении такого социального раскола порождает риск дальнейшей поляризации. Это особенно важно в обсуждении таких тем, как развитие искусственного интеллекта, исследования климата и биомедицины. Ведь в этих сферах нужно как широкое общественное участие, так и экспертные оценки, чтобы развеять все распространенные тревоги. Ученые уже давно признали, что им нужна лучшая коммуникация с широкой аудиторией. Поэтому они начали все чаще использовать книги, блоги и визуализацию в качестве инструментов связи. Использование сюжетных структур для этого тоже становится все более популярным. Теперь эта тема стала даже предметом исследований. Книга нобелевского лауреата Роберта Шиллера под названием «Экономика рассказов» - замечательный пример.

Авторы пишут, что в новом исследовании, которое они ведут в Институте Беннетта Кембриджского университета и Институте новой экономической мысли Оксфордского университета, они экспериментируют с коммуникационным посредником, способным совместить в себе сюжет и визуальный элемент. Это комиксы.

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Будучи «последовательным видом искусства», комиксы в целом доносят контент через ряд изображений, связанных между собой линейной историей. Хотя существуют определенные культурные различия в стиле и содержании в разных странах, комиксы содержат широкий посыл и могут передать наиболее подробную и серьезную информацию аудитории в разных местах. Возможно именно поэтому их часто можно увидеть как в школьных классах, так и в газетах. Они находят применение в здравоохранении, научных коммуникациях, помогая людям усваивать информацию из данных. Однако, их почти никогда не используют в обсуждении общественной политики.

Возможно так произошло потому, что на первый взгляд комиксы кажутся слишком легкомысленными для важного политического дискурса. Однако, ряд исследований обнаружили, что они могут улучшить вовлеченность, мотивацию и в некоторых случаях усвоение информации. Более того, богатство комикса как метода по сравнению со стандартными политическими брифингами или академическими работами нельзя преуменьшать.

В комиксах часто предлагают читателям посмотреть на конкретную проблему или тему с точки зрения разных персонажей, открывая возможности для более глубокого погружения в проблему. Вдобавок, сочетая информацию с эмоциональным контентом, комиксы имеют уникальную способность порождать понимание через эмпатию. А это должно приветствоваться в контексте современных горьких политических расколов.

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Исследование авторов статьи изучает возможность поощрить общественное вовлечение в сложных и спорных проблемах, таких как экономические и климатические изменения с помощью комиксов. «Приключения государственника» рассказывают историю экономиста в затруднении, который ищет лучший способ выразить важность своего исследования потенциальной пассии. «Сипстер» рассказывает о новой супергероини, чья суперсила заключается в способности видеть мир как состав систему. Используя свои знания о закулисных механизмах, она работает над поисками мест, где небольшие политические вмешательства могут помочь решить проблему загрязнения воздуха.

Конечно, комиксы – лишь дополнительный метод коммуникации к традиционным моделям, таким как научные или технические отчеты. Содержание обоих описанных выше комиксов базируется на проверенных научных работах. Без этого твердого исследовательского фундамента рисунки могут развлекать, но вряд ли будут эффективными в информировании широкой публики.