Число жертв разрушительного землетрясения в Непале приближается к 7 тысячам

Как сообщает Радио Свобода, среди погибших, по информации местных властей, не менее 50 иностранцев. Еще 14 тысяч человек были ранены. Около тысячи альпинистов из стран Европы считаются пропавшими без вести.

Власти Непала заявляют, что в настоящее время силы спасателей сфокусированы на доставке еды и медикаментов в пострадавшие регионы.

«Думаю, что найти выживших под завалами через неделю будет очень трудно. Это было бы странно», – сказал представитель Министерства внутренних дел Непала.

Ранее в ООН подсчитали, что в разной степени землетрясение повлияло на жизни восьми миллионов человек, это четверть населения Непала.

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По сообщению МИД Украины, сейчас в Непале около 100 украинцев ожидают вылета на родину. Общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в стране, составляет 210 человек. С 46 людьми контакт еще не установлен.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

Для эвакуации украинцев вылетел самолета Ил-76 Минобороны.

Завтра, 3 мая, планируется эвакуация граждан Украины из Непала в Украину.

«Сбор граждан, которые находятся отдельно от базового лагеря, в резиденции Почетного консула Украины в Непале в 14.00 по местному времени возле Почетного консульства Украины в Катманду по адресу: House № 122, Bhagwan Marg, Narayan Chour, Naxal, Kathmandu», - сообщает МИД Украины.