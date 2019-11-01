В США четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в ночь на Хеллоуин (видео)

Еще несколько гостей вечеринки получили ранения.

Четыре человека погибли в результате стрельбы на костюмированной вечеринке, которая проходила в ночь на Хеллоуин в городе Оринда на севере Калифорнии.

Как передает Голос Америки со ссылкой на офис местного шерифа, стрельба произошла в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе Оринды - маленького городка, находящегося недалеко от Сан-Франциска.

В Офисе шерифа округа Контра-Коста сообщили о гибели четверых человек и нескольких раненых. Личности погибших и раненых не раскрываются, равно как и имена подозреваемых. Подробности обещают опубликовать позже.

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На кадрах, показанных в эфире телеканала ABC7, можно увидеть человека на носилках, которого укладывают в машину скорой помощи, и молодых людей, скорее всего посетителей вечеринки, часть из них в костюмах для Хеллоуина, идущих по улице рядом с домом.

Вечеринка рекламировалась в соцсетях, на ней присутствовало более 100 человек. Полиция получила сообщение о стрельбе около 11 часов вечера в четверг.

В свою очередь в Чикаго во время празднования Хеллоуина 7-летняя девочка была случайно ранена в ходе уличной перестрелки. Девочка находилась на улице вместе со своим отцом. В критическом состоянии она была оперативно доставлена в местный госпиталь. Городская полиция ведет поиск мужчины, устроившего стрельбу.