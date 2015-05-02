В Стамбуле полиция арестовала десятки первомайских демонстрантов

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

В частности, как свидетельствует Ассоциация юристов Стамбула, количество задержанных может достигать 80 человек.

Вместе с тем согласно данным объеденения ассоциаций под названием "Кризисное бюро 1 мая", полиция задержала около 150 демонстрантов.

Кроме того, как сообщает агентство, в районе Стамбула Шишли полиция разогнала небольшую группу демонстрантов, применяя водометы и слезоточивый газ.

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В то же время, пресс-служба полиции Стамбула сообщает лишь о 5 задержанных около площади Таксим.

Кроме того, полицейский департамент Стамбула опубликовал заявление, в котором утверждает, что в рамках обысков, проведенных во вторник вечером в шести районах города, было изъято 101 коктейль Молотова.