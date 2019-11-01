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В США любительницу змей задушил 2,5-метровый питон (видео)

18:29, 01 ноября 2019
Мир
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Длина питона составляла 2,5 метра / фото metro.co.ru

Об этом пишет Metro.

Полиция обнаружила 36-летнюю Лору Херст в ее доме в городе Оксфорд, задушенной сетчатым питоном. Его длина составляла 2,5 метра. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались вызволить женщину и спасти, но и не подавала признаков жизни. 

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Полиция штата Индиана назвала жилище погибшей "домом для рептилий". В нем обнаружили около 140 змей, 20 из которых принадлежали Лоре.

Предназначены судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти. 

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Теги: #США#питон