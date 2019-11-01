В США любительницу змей задушил 2,5-метровый питон (видео)
18:29, 01 ноября 2019Мир
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В ее доме нашли еще 140 змей.
Длина питона составляла 2,5 метра / фото metro.co.ru
Американку по имени Лора Херст, которая разводила змей в своем доме, нашли задушенной питоном 2,5 метра длиной.
Об этом пишет Metro.
Полиция обнаружила 36-летнюю Лору Херст в ее доме в городе Оксфорд, задушенной сетчатым питоном. Его длина составляла 2,5 метра. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались вызволить женщину и спасти, но и не подавала признаков жизни.
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Полиция штата Индиана назвала жилище погибшей "домом для рептилий". В нем обнаружили около 140 змей, 20 из которых принадлежали Лоре.
Предназначены судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти.
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